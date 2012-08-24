【酷公司】Lost Kidz：帮助你找回走丢小孩

小孩在公园玩时跑丢了，这时迅速打开Lost Kidz，点击按键报告。方圆1英里内的其他用户都将收到消息提示。

在带孩子外出游玩或购物时，许多父母都曾一时大意导致孩子走失。这时父母往往会非常焦急，担心孩子被绑架或有意外。实际上，很多时候孩子只是跑到一边玩去了。一款名为Lost Kidz的应用专为这样的意外设计，能帮助父母们及时找到孩子的行踪。

作为该应用的联合创始人，Stephen Fern在前往法国度假时也走丢了自己6岁的孩子。最终，他的孩子安然无恙的回家，但Fern表示，孩子走丢的25分钟是他一生中最沮丧的时刻。通过与美 国人文协会的合作以及六位数的投资，Fern开发出了Lost Kidz这款应用。

举个例子。小孩在公园玩时跑丢了，这时迅速打开 Lost Kidz，点击按键报告孩子走失。方圆1英里内的其他用户都将收到消息提示。如果他们发现走失的小孩，会在应用中通知你。如果在半小时内还没有人报告孩子 的情况，那么Lost Kidz将扩大搜索半径。两小时之后，应用将通知方圆30英里内的用户。

iPhone用户可以免费下载Lost Kidz应用。家长在孩子走丢时向所有装了该应用的用户发消息“提醒”的年费为0.99美元。

这一设想听起来很好，不过实际应用中可能会遇到问题。首先，应用有效的前提是周围很多人都装了这款应用。通过与美国人文协会的合作，Fern希望能推广Lost Kidz，但这也不能保证人们都安装它——何况他们得先有iPhone。

其次，Lost Kidz在儿童走失后提供的信息较少，只是告诉所有人有孩子走丢了。如果一名用户看见孩子被绑架，那么他们可以做什么?合理的答案是“报警”，不过Lost Kidz网站最好提供人们在发现情况后应当怎么做的指导。

无论如何，Lost Kidz仍是一款有用的应用，至少，这个创意能为想解决此事的部门提一个醒。