【酷公司】腾讯抢进客厅：马化腾重申不做硬件

8月22日晚，腾讯董事会主席兼CEO马化腾、TCL集团董事长李东生双双出现，为一款“四不像”产品站台。

李东生说，“现在年轻人看电视的时间越来越少。”而在马化腾看来，腾讯在互联网产品、服务和内容上有多年积累，但在大屏幕的家庭客厅场景上还少有布局。

在此背景下，腾讯进客厅，选择了与TCL合作推出“智屏”——这种介于平板电脑和电视之间的跨界产品搭载Android操作系统、内置QQ Service模块、26英寸，并可在客厅、饭桌、睡房等不同应用场景之间移动。

不过，马化腾强调，腾讯仍坚持不做硬件的原则。

“四不像”跨界

一家老少围坐看电视曾是中国家庭晚间的最主要娱乐方式，但在互联网时代，这种温馨场景已经在很大程度上被iPad、智能手机、电脑等冲击得支离破 碎。与李东生感叹年轻人离电视机越来越远相映衬的是，中国家庭电视机的开机率不断下滑，尤其是不少年轻家庭的电视机很大程度上成了摆设。

电视机挂在墙上，难以移动;iPad、智能手机等可以上网，但屏幕还是不够大。腾讯与TCL合作的“智屏”瞄准的正是这两类产品之间的跨界形态。

在发布会现场，双方为“智屏”展示了多个应用场景，比如客厅的茶几、饭桌、睡房的床头柜等，可以横屏也可以竖屏。不过，“智屏”在人机交互上仍只能通过传统电视遥控器、无线鼠标或无线键盘等来完成。

对此，一位业内人士认为，对于“智屏”这样的移动设备来说，遥控器、鼠标和键盘会对交互体验带来影响。相对来说，触屏会是更好的选择，但对于一块 26英寸的屏幕来说，这会加大产品研发难度和成本，并随即影响到性价比，“现在能够接入互联网的设备越来越多，消费者有着大量选择，跨界产品需要控制好其 中的平衡”。

“智屏是腾讯首次尝试融入家庭应用场景。”马化腾表示，它由腾讯和TCL合作研发而成，而跨产业的联动，能促进更大范围的产业资源整合，推动多产业联动创新，“腾讯一直致力于将互联网服务更便捷地接入更多应用场景”。

李东生介绍说，TCL与腾讯此前在智能云电视领域已经有过一些合作，但像“智屏”这样的深度跨界合作还是第一次。

不过，对于“智屏”的市场前景，亦不乏质疑之声。手机中国联盟秘书长老杳就直言，这款产品设想的应用场景都有可替代性，“看不懂这款产品究竟要干什么，谁会买这样的产品”?