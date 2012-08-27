【酷公司】360无线那些事：借力打力壮大自己

“华为的360特供机闪耀到底什么时候上市?”在微博上，华为的手机业务负责人余承东频频被网友这样“@”并追问。但事实是，这些粉丝们可能要一再失望了，从5月份在微博上热炒到现在迅速冷却，这款手机至今未能露面，并且已经错过了最佳上市时机。

几个月前吵得沸沸扬扬地想和360合作的华为、TCL、海尔等厂商，最近热情骤然下降。当夏新大V手机以999块钱的超低价成为360特供机的新宠后，最早推出特供机的几家厂商的失败命运几乎已经注定。

但毫发无损的是360和周鸿祎，借助和华为以及TCL的合作，360特供机从手机业的新军迅速上位成为路人皆知的品牌，它只需要转换合作伙伴而已。

另外，记者发现，在过去一年当中，360快速与华为、91、刷机精灵等移动互联网领先企业合作，但又快速分手。这些合作极大地提升了360的无线业务的市场占有率。但这些企业在和360结束合作后又纷纷发现，已经强大起来的360日益成为他们面前一个强大的竞争对手。

特供机“先烈”

几个月前，周鸿祎和雷军的一场微博口水战轰动中国互联网界。周鸿祎选在小米融资的关键时刻，爆出小米一台手机有几百块钱暴利的事情，并向众多手机厂商伸出橄榄枝，诱惑他们进军电子商务市场。

周鸿祎的 这套打法可以说非常精准地挠中了手机厂商们的痒处。国内的手机厂商走传统渠道的成本非常高昂，一部成本1000块钱的手机，在实体渠道动辄被卖到2000 块钱。在小米模式成功后，大部分手机厂商都认定电子商务市场大有前途，但是手机厂商们又不懂互联网的玩法，因此周鸿祎抛出的橄榄枝获得了手机厂商的热烈追 捧。

一时间，包括华为、TCL、海尔在内的厂商纷纷开始和360合作。关于360特供机的讨论也遍布中国互联网。

华为手机业务负责人余承东和周鸿祎在微博上联合推销“闪耀”手机的场景一时成为业内热点话题。该款手机配备双卡双待、4.3寸防划痕高清大屏、1G处理器、4G存储内存，定价为1499元。

和华为的这次合作极大地提升了360特供机的知名度，这让此前和手机几乎不沾边的360迅速成为焦点厂商，但是华为的“闪耀”特供机最终却没能“闪耀”登场。一直到8月底，这款手机迟迟没有正式上市，当初言必称“闪耀”的周鸿祎和余承东，现在已很少再提这款手机。

深圳华强电子产业研究所研究组长潘九堂分析道：某种程度上华为的“闪耀”上不上市已经不重要了，因为它已经错过了最佳的发布时机，从5月到8月这段时间，有大批有竞争力的机型面世，“闪耀”的竞争力已经不如以前。

记者就“闪耀”何时上市致电华为方面，对方对此不置可否。但据一位接近华为的手机界人士指出，此前爆发的小米和360的口水仗(网称小三大战)让华 为内部对和360的合作出现不同声音。华为内部人士担心，和360的合作可能给华为的品牌带来不确定性。作为一家长期和运营商打交道的低调企业，突然如此 高调地和360一起出现在一场口水仗中，在华为内部引起较大争议，这是华为“闪耀”一再推迟上市的重要原因。

另一款360特供机——TCL出品的AK47在上市后销售相当惨淡。一位接近TCL的手机厂商CEO告诉记者，这款定价1699的机器仅仅卖出了1万多台，远低于此前预期。

AK47推出时正值小米和360公关战的高峰，AK47在某种程度上变成这场战争的炮灰，并先后爆出“焊点门”、“售后门”、“电池门”等问题，被人质疑质量存在缺陷并影响了销量。