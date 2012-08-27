【酷公司】“懒公司”陌陌：活在腾讯阴影下

唐岩说，内心孤独同时又有强烈社交欲望的人是陌陌的典型用户。
几经周折，陌陌从京润水上花园的大别墅搬到北京国贸万通中心的新办公室。这间新办公室的装饰有着创业公司少有的清新和别致，蓝白色的主色调与陌陌APP几乎完全一致。
“我接触互联网比较长，在互联网早期的时候，生活中比较重要的人都是通过互联网认识的。”唐岩对新浪科技说，互联网社交曾经对他影响非常大，但是来了北京从事互联网行业后BBS、社区开始寥落，很难认识到新朋友。
“QQ是重要社交工具，但是你想一想你有多久没有通过QQ认识陌生人了？”唐岩说，你加的新朋友可能都是与你工作、学习有关的人，都是你社交圈里的人。认识陌生人、拓展新社交圈的渠道没有了，不是因为你没有这个欲望，而是现在的渠道不靠谱。
与很多媒体大佬一样，唐岩当时最钟爱的手机是诺基亚E71，2010年，才“后知后觉”的用上了iPhone。他开始不断的尝试各类社交应用，尤其是基于LBS的社交应用，街旁、网易八方.。。但他对这些社交应用都不满意。
“这些应用都没有解决一个最简单的问题：假如我们都住在这个酒店，它得让我们可以相互认识，能够产生社交。”唐岩说。
意外的开始
2011年，唐岩觉得时机到了。他从网易总编辑的位置上离职创业。那时，移动互联网刚刚起步，大公司尚未全面发力，创业公司还有机会，再晚一点时机就要错过了。
“我当时已经决定做基于LBS的社交应用。因为这类产品在国外没有成功的原型，大家无处去抄。”唐岩说，即便国外有，由于巨大的文化鸿沟，欧美产品也不一定适合中国人用。
“1949年以来，陌生人之间的道德关系被破坏，陌生人和陌生人之间需要互相提防。不像国外看到一个人就可以很容易的打招呼。”他总结说，中国人普遍偏内向，在公共场合不特别愿意与人交往。同时，中国城市密度世界第一，也让基于附近人的社交产品有了生存基础。
不过，陌陌还没有上线就遇到了挫折。当第一个版本被提交到AppStore后，反复被苹果拒绝。“连续被苹果拒绝了三次，每次提交到被拒绝的周期有5到7天，一个月折腾下来，当时几乎放弃了。”
被拒的原因是苹果认为陌陌涉嫌泄露用户隐私。在第一个版本中，用户打开陌陌，位置会被实时上传到服务器，用户可以实时找到附近的人。后来，陌陌只得把“实时位置上传功能”去掉，改为刷新才能上传。
经过了这一番折腾，疲惫的唐岩和他的团队提交修改后的版本就放假回家了。出乎意料的是，这个版本第2天就上线了。
“上线了我们都不知道，当时我正在看《变形金刚》。第一天上来了700多个用户，第二天2000多用户。”直到第二天下午，唐岩才接到同事的电话，告知他上线了。
“后来很多人问我，第一批种子用户到底是怎么来的？我说，我们真的没做任何工作，放到AppStore上就有了。”唐岩感慨，只能感谢苹果，AppStore是个好平台。
活在微信阴影下
几乎与陌陌同时，腾讯的移动互联网杀手级产品微信开始走进大众的视野。借助腾讯平台，微信获得了爆炸式的增长，它的负责人张小龙成为各大科技媒体追捧的焦点人物。
在陌陌上线两周后，微信添加了“查看附近的人”功能。这一与陌陌明显同质化的功能，让陌陌团队感受到压力。
但是，情况似乎还没有那么糟。上线第一个月陌陌用户数达到10万，
“我总认为微信和陌陌完全不是一个东西。微信是人与人之间的联系纽带，是一个非常出色的通信工具，是QQ在移动互联网上的延伸，但是陌陌并不想做成那样。”唐岩说。
一位陌陌员工在博客中写道，“在创建初期，陌陌只做了一件事情——定位。陌陌就是一个基于LBS的社交工具。一些老牌产品将位置社交以模块方式植入，但他们没想明白解决什么问题，抑或不想打破原有的主要产品模式，最终与陌陌分道扬镳。”
唐岩对新浪科技说，基于地理位置，能够保证用户比较容易的产生线下关系。同时，在产品上，陌陌鼓励用户多上传照片，尽量详细填写个人信息。而且不需验证，只要搜索到的人，你都可以看他们的个人信息，跟他们聊天。
由于长期从事媒体工作，唐岩并不懂产品和技术。在大多数时候，他都把自己的时间用于对用户的揣测。
在他看来，绝大多是人内心是孤独的。尤其是在大城市中，人的社交圈非常封闭，几乎只有同事、同学。“陌陌的典型用户内心是孤独的，但是同时又有强烈的社交欲望。”他总结说。
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