【酷公司】百合网被曝卖个人信息给婚介所 CEO回应

近日，由一场微博“骂战”披露的婚恋行业内幕牵动公众神经。百合网被指向婚介所售卖实名注册会员的个人信息来牟取暴利。百合网CEO田范江日前接受本报记者专访，称“卖信息说法是误解，百合网采用特许加盟的运营模式，为行业开出一条新路”。目前百合网与国内25家婚介所都采用了“特许加盟”形式合作。

特许加盟，还是变相卖会员资料？这种运营模式未来是否会在婚恋行业遍地开花？为此记者展开调查。

【事件回放】

“骂战”中惊爆行业内幕

事情的导火索是8月11日“金融行业网”发布的一条微博：“基金界爆性丑闻色狼世纪佳缘骗色上百名女性”，百合网副总裁慕岩转发了这条微博，并评论道：“佳缘也不容易，我们搞全面实名制后，N多骗子就只盯着佳缘了……”由此引来了世纪佳缘创始人龚海燕的“喷火”，揭露百合网贩卖会员信息，双方由此展开一场口水大战。

慕岩在微博上予以澄清：“百合网在很多城市精心选择靠谱的婚介机构合作建立‘百合网服务中心’，并严格监督服务质量，如当地找不到靠谱的婚介，就和其他行业优秀企业家合作，目前合作的有曾经的股份制银行女行长、著名女性品牌的女企业家，给婚恋服务带来更多更好的提升。请你不要偷换概念、误导视听。”

由于信息未经查证就播报，“金融行业网”对世纪佳缘进行道歉并已删除微博，“骂战”的当事人也在之后把相关微博删除。尽管这场隔空对骂已经偃旗息鼓，但对于这两家国内婚恋网站的“龙头老大”所曝的行业内幕，公众的隐忧仍未消除——百合网，真的在卖会员信息吗？对于已经注册的会员，是否意味着自己的隐私资料已经流入实体婚介所？“百合网服务中心”到底靠不靠谱？

【百合网CEO回应】

“‘卖信息’是误解”有“特许加盟”资质

对于种种困惑和质疑，百合网CEO田范江在接受本报记者采访时表示，“说我们‘卖信息’是误解，我们是采用‘特许加盟’的模式，与国内各地婚介所合作成立‘百合网VIP服务中心，使得用户在本地能够享受到更好的线下服务”。

田范江指出，之所以采用“特许加盟”的运营模式，是因为婚介服务有很强的本地性特点，各地的用户在文化、价值观等各方面都有不同，寻找当地的婚介所加盟，能够借鉴其好的经验，“让我们的服务更接地气”。据称，百合网的这种“特许加盟”模式已获得国家相关部门批准，“从法律角度而言，我们是有资质的”。

共享“呼叫中心”可拨电话看不到号码

对于公众最关心的隐私保护问题，用户担心：一旦实名注册百合网后，联系方式、手机号码是否会被泄露给婚介所？

田范江坦言，加盟婚介所会使用百合网的信息系统，共享“用户提交的姓名、网名等这些信息”，“但手机号码他们是看不到的，我们有一个呼叫中心，可以自动呼叫打电话，但他们看不到具体号码。如果婚介所致电后用户表示希望接受服务，自愿告知联系方式，那就不算泄露”。

对于“出卖用户”的质疑，田范江反驳：“通过线上线下共同服务，我们为用户提供本地化的优质服务，而且如果用户不愿意接受，加盟商在致电时用户表示不接受就可以了。”另一方面，如果用户愿意接受加盟商的服务，田范江说，“一旦遇到纠纷，可以向百合网总部直接投诉，百合网拥有最终裁定权，如果查实是婚介所的责任，我们可以要求更换红娘、退费、机构整改等。”

全国25家婚介所加盟明年总数翻番

田范江透露，目前在19个城市共有25家加盟商。其中，上海有三家，分别是静安区的上海鸳鸯缘服务中心、徐汇区的上海都市白领以及黄浦区的名流家缘。

上海鸳鸯缘是百合网在全国物色加盟商的第一家婚介所。“我们曾经在上海自己开过实体婚介所，但后来因为水土不服就关了，后来就看中了鸳鸯缘，合作之前鸳鸯缘已经经营了7年多，口碑等各方面都不错”，2009年百合网以特许加盟的运营模式与鸳鸯缘合作。“试水”一年多后，“发现投诉率较低、客户满意度高，这两年多来陆续推广全国”。

据田范江透露，目前25家的数字预计在明年就能翻番，达到50家。“模式已经越来越成熟，百合网的线下版图将会迅速扩张”。