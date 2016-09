【酷公司】Dwolla：不走寻常路颠覆支付行业

苹果有个著名广告《不同凡想》(Think Different),广告词令史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)热泪盈眶:“向那些疯狂的家伙们致敬, 他们特立独行,他们异想天开,他们推动变革,推动人类前行.。。”这经典文案不仅是乔布斯的一生写照,也激励着所有创业者不断开拓新梦想。

创业者不无梦想像乔布斯那样去挑战世界的原有规则,改变人们的生活方式。Dwolla是来自一家美国爱荷华州的创业公司,他们以一种颠覆性的业务模式打入支付领域,希望改变传统的转账方式,给人们日常生活带来更多便利。

Dwolla的特殊之处在于,他们绕开了信用卡公司直接通过用户的银行账户进行转账,每笔支付仅收取25美分的手续费。没错,无论交易金额多少,都只收取一枚硬币的费用。与Paypal、Square等现有支付服务提供商2.7%的手续费以及信用卡公司收取的2%的刷卡费相比,Dwolla是个不折不扣的异类。

Dwolla的创始人本·米尔纳(Ben Milne)的设想是:不做下一个Paypal,而要打造下一个Visa,让支付变得像在Facebook上交友那么简单。在米尔纳看来,Paypal和Square都是现象级的创意产品,但他们都是构建于Visa和万事达等信用卡网络之上的;而Dwolla则是另起高楼。

这是个偏执狂成功的世界,米尔纳做事有点楞,说话中也不时带着Fucking之类的粗口,直率而粗犷。谈到Dwolla的创意由来,他不假思索地脱口而出:我只希望完成他妈的转账!(I just want the fucking money move)

虽然看着一脸大叔像,但米尔纳今年还不到30岁。创业这条路,米尔纳已经走了整10年。他的人生轨迹也和乔布斯、比尔·盖茨(Bill Gates)、扎克伯格(Mark Zuckerberg)等人有着重合之处:辍学。高中毕业进入北爱荷华大学(University of Northern Iowa)之后,米尔纳发现自己对创业经商的兴趣远远超过了求学。他很快就做出了自己人生的第一个重大选择:辍学创业。

2002年,米尔纳拿着1200美元投资创办了自己的第一家公司Elemental Designs,那年他18岁。他开办网站出售扬声器产品,公司营业额在四年内突破了100万美元。目前这家公司仍在正常运行,只是米尔纳的精力已经转移到第二家创业公司Dwolla上来。