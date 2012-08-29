【酷公司】小米的造富梦：谎言or神话？

4、5月间，当小米手机的销量连续创造神话之时，媒体间充满了对小米的溢美之词和质疑之声，然而在我们接触到的手机行业人士中，一谈起小米，他们嘴角便露出一丝意味深长的笑容。我们更多的时候把这种笑容理解为嫉妒，因为小米成长得太快，甚至挡住了手机行业许多厂家的光芒。

于是我们开始关注小米。然而调查一开始，许多事情都超出我们的想象，奇迹和现实的差距太大了。

从初春到仲夏，在五个多月的调查中，我们反复出入小米的维修门店、手机卖场，走访了几十位投资界、手机行业、移动互联网应用开发团队等方面的人士及各种类型的小米用户，力图还原一个真实的小米的成长故事。

每个神话谢幕时，总有一份难言的苦涩，况且中国已很长时间没有出现神话了。

但愿小米的神话可以摆脱这种宿命。

2012年的夏天，与酷暑的闷热相比，中国互联网的温度更加炙热，制造这些炙热的就是小米及其董事长雷军。

6月26日，雷军宣布，小米公司获得第三轮2.16亿美元融资，公司估值40亿美元。消息传出，业界深感惊讶。

这也许是个神话，也许是个笑话。

小米40亿美元的估值接近市值54亿美元的黑莓，是诺基亚88亿美元市值的一半；与国内互联网企业相比，超过了34亿美元的新浪，29亿美元的分众传媒，是奇虎360市值的2倍。

更不可思议的是，小米自成立到估值40亿美元，仅仅用了两年时间；而在同样的两年时间里，Facebook只做到10亿美元估值。

不管是神话还是笑话，小米和雷军的故事，注定成了中国IT行业一个无法回避的话题。

于是，在小米举杯欢庆之时，一直话题不断的小米和雷军，再次把自己推到舆论的漩涡之中，巨大的质疑浪潮再次袭来。

第一章小米是什么

没有了互联网，百度将不再是百度，腾讯将不再是腾讯，而小米依然是小米。至少在目前，说小米是互联网企业勉为其难。

雷军说，小米是一家互联网公司。

对于40亿美元的估值，雷军的解释是投资者给予小米的高估值，与小米手机当下的销量关系不大，投资人看到的是小米的未来。“在移动互联网时代，市场会放大，将会诞生很大的公司，投资者相信小米有可能。”

然而最大的疑问是，小米以后会是那家很大的公司吗？

虽然小米表面看去像雷军所言，“软件+硬件+服务”的互联网生态模式，但就目前的小米而言，它真的是一家互联网公司吗？

这一切还需从头说起。

雷军：小米公司坚持做厚道的公司，以坚持超越米粉的预期为目标。

雷军不服

所有的证据表明，少年成名的雷军在金山的岁月，并不像今天的雷军这样锋芒毕露、是非缠身。

有互联网“活化石”之称的雷军，在成为“雷布斯”之前的岁月里，虽然“骄傲”，但以每周工作七天的勤奋，成为有名的“IT劳模”。

在金山的16年中，雷军度过了他人生中最美好的青春岁月。在他告别金山的“演出”(记者招待会)上，他深深地鞠了一躬，一声叹息，“我的青春，我的金山”。

没有人能体会2007年雷军告别金山的心情，但可以肯定的是，在求伯君的光环下，金山永远不属于雷军，即使是他作为董事长的日子。

在那段日子，雷军带领着金山八年五次冲击IPO,2007年10月最终在香港上市，然而市值只有6.261亿港元，远低于当年阿里巴巴、百度的市值，就连后起的盛大、九城游戏厂商，市值也远高于金山。更为伤感的是，以软件起家的金山，竟然是依靠游戏才得以上市！

而雷军作为董事长带领金山艰难冲击IPO的过程，让许多行业人士怀疑雷军是否拥有掌握大公司的能力。

“为什么有人付出百分百的努力只能换回百分之二十的增长？有人付出百分之二十的努力，却能获得百分百的回报？”雷军究竟是感叹时运不济还是命运不公？或者，更像是在问自己。金山的衰老，带给雷军太多的不甘心。

不甘心的雷军开始了他人生中的另一个活法。

早在2004年，雷军以7500万美元把金山和联想共同投资的卓越卖给亚马逊，加上2007年他离开金山的收入，据业内人士估计，当时的雷军手头至少拥有1亿元人民币。虽然以常人的眼光看，此时的雷军名利双收。但与同时入行的兄弟相比，他的影响力远不及马化腾、丁磊等一帮小兄弟，于是雷军开始做起了投资。

几年间，雷军看似随性地投资的20家(一说17家)企业，全部集中在移动互联网、电子商务和互联网社区三个领域，拉卡拉、凡客、乐淘、UC、可牛、iSpeak、多玩、雷锋网等都成为行业中有影响力的企业。于是雷军成了投资领域"神"一般的人物。

在雷军投资的这些企业中，按他自己的说法，一般投资规模在200万元左右，占股15%左右。而实际上，公开数据显示，雷军2005年12月投资多玩网100万美元；2007年投资凡客诚品200万美元；2006年投资乐讯200万美元。以当时这些企业动辄上亿美元的估值和总融资数据计算，雷军的股份应该低于他所言称的15%左右。然而奇怪的是，在雷军的每次“商业活动”中，雷军系的企业都会以自己的企业形式出现。雷军在其投资企业中的地位成为行业中的谜。

2011年年底，有消息称雷军从UC撤资，与俞永福闹翻，后来俞在微博中称“雷军是UC的超级天使”，但对于是不是撤资只字未提。其实这从另外一方面证明了消息的可靠性。而意味深长的是，俞在声明中的另外一句“他不是普通的股东。”

同样的疑问发生在凡客身上，小米成立之前，雷军给外界的印象就是凡客真正的操盘人，但当《IT时代周刊》就雷军在凡客的股份比例求证一位接近雷军的资深人士时，他说，“10%？笑话吧，目前雷军在凡客的股份比例不会超过2%。”

对于投资，雷军对媒体反复强调，“原则上，我不担任董事长。雷军的一点知名度，很容易掩盖创业者的光芒。”然而事实上雷军投资的企业都贴上了"雷军系"的标签，无人不知。同样在天使投资行业相当活跃的徐小平和周鸿祎，人们并不太清楚他们投资过哪些企业。

雷军对于投资的企业称“只帮忙不添乱”，但事实似乎与此有很大出入，徐小平就曾在评价雷军的投资时说，用企业家的心态去做天使投资，投资之后总想参与，最后不满足投资者的角色。

在金山的16年职业生涯中，让雷军学会了如何利用外势和媒体来经营自己的地盘。雷军系企业频繁地在媒体面前出现，对于急功近利的创业者和年轻人有极大的杀伤力，同时他有选择性地遗忘自己曾经投资的类似大街网、几家技术社区、广州尚航这些濒临消失企业，这让他迅速成为投资界的"神话",并在虚虚实实的迷雾中，成了这些企业的“主人”。

可以说，雷军在投资界成功地把自己推销了出去，这也许是后来小米神话的一次预演。

然而，雷军的“不甘心”依旧，他依然不是哪个领域的领袖，像雷军后来回忆的一样，“那段时间，没有一家媒体想要采访我，没有一个行业会议邀请我参加。有时走出机场感觉空荡荡的，我似乎被整个世界遗忘了。”

而雷军反思的结果，就是他需要能承载自己梦想的企业，一家重量级的企业。于是造梦开始了，造"神"也随之而来，雷军性情大变。