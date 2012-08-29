百度大规模反制360！ 360安全卫士或拦百度广告

百度360攻防战升级 360安全卫士或拦百度广告

有360的地方就有“战争”!不过，此次主动出击的并非一向好斗的360，反而是一向偏安一隅的百度。经历数天市值大幅跳水后，百度昨日晚间终于打破沉默，大规模对360采取反制措施：用户通过360综合搜索访问百度服务时，强行跳转至百度首页。

此次百度360搜索攻防战牵涉百度新闻、贴吧、百科、贴吧、MP3等多个百度业务，不少占据百度整体流量超过10%，均对来自360综合搜索请求采取限制措施。360也采取措施，用户使用360综合搜索时，点击来自百度服务搜索结果，会被直接带至“网页快照”页面。

这一夜幕下的攻防战也引发股市强烈反应。昨日开盘360股价开盘大跌8%，百度股价则摆脱了持续数日的低迷，强势拉升。有分析认为，这一变化背后是部分16美元买入360的投资者获利回吐，另一方面是360搜索流量开始下滑，百度品牌效应显现，开始抛360买百度。

这场围绕百度、360的大战也引发行业关注。创新工场董事长李开复评价这场大战时自问自答：“问：百度和360今晚的争夺战谁会输?答：用户。”一位搜索行业资深人士指出，这场仗继续打下去，将会是个两败俱伤打法，双方已直接刺刀见红，各种狠招可能无法避免，过滤广告和标记不安全结果是360强力后手。

使用360搜索点击来自百度服务搜索结果，会被直接带至“网页快照”页面(腾讯科技配图)

百度屏蔽360抓取 周鸿祎指百度垄断

百度知道(go)与百度百科(go)的robots文件

此前，为预防360进攻，百度也曾做过一些防御，包括与安全厂商合作，打击钓鱼欺诈网站。双方也曾有过小的攻防战，如百度知道对360网址导航导入搜索流量做提示，试图引导用户把百度设为首页。360网址导航则连夜将原本的百度问答搜索替换为360自己的奇虎搜索。

不过，像此次百度大规模对360采取反制措施尚处首次。专业人士李京(化名)向腾讯科技表示，百度此次主动出击可能在于强行抓百度内容，违反国际通行的robot协议。

维基百科显示，robots文件是一种开放式协议，网站可以通过该文件告诉搜索引擎收录与抓取规则，换言之这个文件是搜索引擎收录网站网页的通行证。百度知道的robots文件允许百度、Google、搜狗、搜搜等搜索抓取，并禁止不在列表内的其他搜索引擎抓取内容。

李京指出，360综合搜索不在列表，从理论上讲360综合搜索不应该收录百度旗下相应服务的页面，连收录都不允许自然快照也不合规范。另一方面是360刻意隐藏访问来源，导致不安全因素。据其介绍，HTTP Referer是header的一部分，当浏览器向网站服务器发送请求的时候，一般会带上Referer(访问来源)，告诉服务器是从哪个页面链接过来，服务器籍此可获得信息用于处理，但360自己改掉自己的来源。

“一般网站，对于隐藏来源的流量也很警惕。由于无法正确判断用户来源，且该行为非常类似机器攻击和作弊行为，有可能被拒绝服务，进而导致体验不稳定。”

某上市技术高层对腾讯科技表示，360与百度较量可能又祭出“打垄断”的道德牌，掩盖自己争议性极大的“变相嵌套百度子搜索”的作法，嵌套对手垂直搜索是否涉嫌恶意竞争?另一搜索人士表示，将对手垂直搜索伪装成自己的，有点像外链，这一作法存在道德风险。

也有观点认为，自将默认搜索切换成360综合搜索以来，360迅速在中国搜索市场奠定了行业第二的位置。数据统计机构Hitwise显示，截8月22日，奇虎已获得10.2%市场份额。随着流量下滑，百度适时出击也有打击360股价窜升之意，为自己出口恶气。

对于此次360百度大战，周鸿祎凌晨2点公开表示：中国有垄断八成的搜索巨头，让用户没有选择，这才是对用户和行业最大伤害。谷歌用户经常因为网络中断而不得不使用它，因为用户没有选择，所以搜索巨头可为所欲为任意操纵搜索结果，道德谴责舆论批评对巨头无效，只有竞争打破垄断才会让消费者和行业获益，竞争会改善搜索质量，让用户成为赢家。

略微显得讽刺的是，也有网友指出，360在杀毒和浏览器市场，也处于垄断地位。这场大战背后双方员工均通宵达旦的在战斗。据知情人士透露：“四惠桥的好几个大厦都亮着灯，360果然在加班。周鸿祎的办公室也亮着。”

360还未使大招 安全卫士直接拦截百度广告?

“战争之王”周鸿祎做到之处，行业面临一场浩劫。无论是安全、手机行业还是现在的搜索行业。此前，腾讯科技曾在《360搜索进攻路线猜测》中指出，进攻百度策略上周鸿祎将主要采取三板斧。在进攻百度过程中，将复制打击小米手机的策略，首先质疑李彦宏人品;第二条是质疑百度产品不好用;第三条是指百度商业模式暴利，广告多，把百度品牌打掉，在此过程中让奠定360在搜索领域的地位。

此外，360可以利用360浏览器、360安全卫士将更多庞大剩余流量转化成搜索份额。首先，安装有安全卫士的用户打开百度搜索，突然收到弹窗说链接不安全，提醒百度搜索中存在欺诈、钓鱼网站链接、存在访问危险，需切换到更安全的综合搜索，这可以进一步提升360浏览器用户向360搜索转移，而百度却无招可解。

金山网络安全专家李铁军谈及此次360百度大战时表示，百度重置来自360搜索的盗链行为，百度这招看来很聪明，不过360仍有若干后手：1.360卫士直接拦截百度广告(很容易实现，看看adblock就知道)2.直接劫持百度搜索流量(也很简单，看看病毒就知道。)——就像一流氓要非礼美女，这流氓警察都管不了，那美女的结果一定是悲剧。

一位搜索行业人士指出，这场仗继续打下去，百度会在各种产品中禁止360的抓取。接下来就会是一个两败俱伤的打法，360牺牲搜索体验，并因此损失一些用户。而百度会损失这些社区产品的流量，并有不正当竞争之嫌。最关键的，双方已经直接刺刀见红，各种狠招可能无法避免，过滤广告和标记不安全结果将是360强力后手。

不过，对于百度来说，这实际上一场迟来的战争。周鸿祎曾建议360、腾讯联合打百度，360出一个拦截百度的产品，先打百度医疗广告，打掉百度30%的收入。周鸿祎在与搜狐CEO张朝阳提及建立合资公司时，也曾提出类似设想。

业内资深人士透露，百度当初非常紧张，甚至做好应急预案，包括向相关部门投诉、做好牺牲30% 收入准备。此后，百度开始积极补端，随后推出浏览器、百度影音、输入法都是希望增强端能力。今年更是曝出百度欲收购UCWEB。搜狗CEO王小川表示，“并非空穴来风。”

如今，当周鸿祎这位“遇神杀神，遇鬼杀鬼”，跟腾讯、金山、阿里巴巴、小米干过架的战争之王发动与百度开战时，李彦宏，你准备好了吗?