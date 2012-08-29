【酷公司】陌陌凭什么值一亿美金？

陌陌凭什么估值一亿美金？之前某易同志宣布陌陌估值一亿美金融资成功的时候，就有传闻阿里投资了陌陌，昨天更有雪涛大哥宣布阿里投资四千万美金估值两亿美金。对于估值和投资的事情，本人没有任何内幕消息，也不知道阿里是否投资了陌陌，就此不做评论。

一个价值过亿美金的移动互联网公司，这足够目前一些投入55元获得一元回报的移动互联网开发者羡慕嫉妒恨了。

截止23日陌陌有1161万用户，七夕夜晚又不知道有多少男屌丝在陌陌上骚扰屏幕里的女神。说了不少废话，言归正传，陌陌为何能得到过亿的估值呢？

本屌丝觉得有以下几点：

清晰的产品定位——陌生人交友

为什么是陌生人交友？因为熟人之间联系有运营商、腾讯QQ、飞信等足够强的工具，突破口几乎没有，现有环境决定只有陌生人交友才是最好的突破口。所以说陌陌走了一条比较顺的路。并且即使是认识的人之间用陌陌的时候也能更放的开，说话的时候顾忌更少，因为陌陌的定位能给用户一种轻松舒适的感觉。

融合了运营和营销的产品

这点比较难解释，本屌丝能力有限，暂时就不解释了，等陌陌下次融资的时候如果本屌丝能力见长了再说吧。

开放

陌陌开放了好友关系，如果你愿意，你可以跟同一个城市所有让你能在陌陌上看到他们的陌陌用户发消息，虽然他们不一定看。这一点让陌陌的融资翻了一翻。

女性心理资深玩家

总能见到有女性用户在微博抱怨:哎呀，又在陌陌上被骚扰了，还发个截图，显示陌陌有上千条消息，还说已把陌陌卸载了，但是过段时间很有可能还会发。这其实算是一种炫耀，说自己被骚扰，证明自己长的还不错，同时可能也想说自己是单身，欢迎骚扰。

男屌丝心理资深玩家

现实社会中屌丝是没什么勇气跟白富美或者稍微漂亮点的女生说话，但是在陌陌就不一样了，反正对方不知道我是谁，想跟谁说话就跟谁说，想说什么就说什么。而且由于第三点，男屌丝可以跟很多很多的女性以及男性聊天，不用加好友，不用认识，不用见过面，只要能在陌陌上看到对方，这就足够了。

约炮

第六点，约炮，这属于陌陌的一项天生技能，陌陌官方一开始可能没有刻意去突出这一点，但是自从陌陌——陌生人交友这一定位出来那一天，陌陌就距离约炮神器越来越近了。个人认为，这两个字给陌陌带来了一半以上的用户。也就是说在陌陌这里，约炮≥5000万美金。

陌陌，就是这样一个估值过亿美金的软件。也许有人羡慕，也许有人嫉妒，有人羡慕嫉妒恨，但是你不得不承认陌陌现在的估值并不高，一个不到50人的团队，一年时间做到了一千万用户，日消息量过4000万。在这个资本为王的时代，相信陌陌B轮融资之后在市场推广等方面能够取得更大的进展，用户量能够更上一个台阶。如果真的有阿里投资的话，加上阿里的资源陌陌的发展会更快。

说点题外话，陌陌估值过亿美元，那么微信价值多少美金？用户是陌陌的数十倍，盈利能力也会是陌陌的数倍，个人观点微信现在估值80亿美金毫无压力，三年内微信的价值很有可能超过腾讯现在的市值。

移动互联网还有广阔的空间可以探索，祝福广大开发者都可以早日拥有自己估值过亿的公司。