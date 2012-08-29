苹果未来会进军哪些行业？

乔布斯走之前，总是喜欢特别拉风地讲：我要改变世界之类的，但它的苹果真就改变世界了吗，这其实是个挺蛋疼的问题!

诚然，苹果如今是最伟大的科技公司，没有之一，他们的产品总是遭黄牛哄抢，他们的市值超越了5000亿美元，他们的文化正向世界范围内传播，一款iPhone的利润就占据了整个行业约85%的利润，公司的现金贮备甚至比中国高中生的卷子还要多，绕地球5、6圈都没问题……基于企业的辉煌，乔帮主有足够的底气鸟瞰世界，他曾言之凿凿地指出：微软唯一的问题是完全没有品味，也曾利用PPT嘲讽三星是年度最佳盲目的跟风者，更可恨的是，他竟然毕生没有访问过中国!

可正是这些遭其讽刺或不屑的企业和民族，曾经扮演着改变世界的角色，绝大多数的假报告都是用微软的office软件完成的，老板们也巨喜欢下属利用PPT来做报告;三星从半导体、芯片再到显示器、手机，电子行业从上游漂到下游简直无所不包，而让帮主摒弃的中国大地那就更牛了，这里的人民勤劳勇敢，还是造纸术、指南针、火药和腾讯QQ的发祥地，而攫取了高额利润的苹果，又有多少改变世界的案例呢?

重新发明手机，干得诺基亚、摩托至今喘不过气来，衍生了iPhone黄牛党，让中学生的梦想蜷缩成“我想拥有一部iPhone4S，”并且有一个孩子还卖了肾，电视剧里充斥着各种被咬过的苹果Logo .真想加个省略号，但迄今为止，苹果能谈得上改变世界的，仅此而已!

总之，苹果要改变世界，还要扩展自己的生态圈，电视、医学、汽车和移动支付，哪个最适合其进军呢?

智能电视，iTV能否改变家庭生活?

苹果进军智能电视，这几乎是板上钉钉的事情，而且乔布斯走之前，就曾向媒体表示：他们已经攻克了智能电视的技术难题，更显摆的说法是，鉴于苹果占据或瓦解主流市场的能力，众多的厂商都持观望态度，待到苹果的智能电视推出后，才敢确定自身产品的策略方向，而事实上，据有关人士透露，iTV已颇具雏形!

传说中的iTV，外框采用铝制材料，更像是一款尺寸更大的Cinema显示器，可用于视频回忆呼叫，支持Siri语音助手，内置摄像头和移动感测器，有了这些内容，iTV就能自如的进行面部识别，追踪人走动时的行踪，这也就意味着消费者或将彻底抛弃遥控器，并且能躺在沙发上摆弄电视机;软件则沿用IOS系列，并且打通iPhone，iPad任督二脉，使得消费者可以优先在电视机上看一部分内容，累了之后，可以继续在手机上观看剩下的内容，当然，App store里琳琅满目的应用程序必然也会导入iTV之内…

相比于智能手机的风行，电视的魅力有过之而不及，它几乎是每个中外家庭的标配，一款优秀的电视产品也更容易成为一个时代的印记，满堂的儿孙通过iTV观看春晚的场面，肯定要比各自抱着手机玩游戏的情景更加温馨。iTV的利润可能不会如iPhone般摧枯拉朽，但论起改变生活的能力，iTV要远胜现有的苹果产品。

苹果汽车，iCar 能降低车祸比率?

世界上的汽车数量正在膨胀，道路越发拥挤，当然，车祸的比例也稳步攀升。去年，中国交通事故450254起，造成98738人死亡、469911受伤，按照全国13亿人口平均下来，每人每年因车祸伤亡的概率是1/3000， 这个数字是挺揪心的，如何降低车祸比率正成为全世界的难题，而除却遵守交通规则和开罚款等2B手段之外，更需要让科技的力量参与其中，美国博客上周建议，苹果应该把自己的科技能力带到汽车产业中!

文章中称，苹果进军汽车行业，倒不是一定弄出个5个轮子的新鲜iCar，而是将自己的科技力量嵌入未来的汽车内，具体点讲，就是把iPad的显示，App store琳琅满目的程序，还有整合互联网信息的能力，统统都应用于汽车之内，最简单的方式，就是汽车内专门设置一个位置(就好比每个轿车内都不免要弄个烟灰缸一样)放置特殊的平板电脑，它可以与车载系统相连接，并且有专门的软件去感知路况，整合GPS/信息分享等功能!

现在，司机们获取路况信息的主要途径是本地的交通广播，为此，他们必须忍受大量的广告和恼人的垃圾音乐，有了iPad的帮助，路况信息的获得将变得更加容易，更加纯净。

励志教育，乔布斯改变粉丝人生?

这个世界80%的人都是失意而茫然的，更可怕的是他们还失去了重头再来的勇气，憋着牛劲企图找到成功的捷径，于是传销、彩票和成功学风靡全球。一个个现身说法而又充满魅惑的故事，挑逗着信徒的神经，他们喜欢忽悠信徒们，每天睡觉前默念100遍：我要卖奔驰600等等，但真正能拥有香车美女的只有陈安之式的成功学大师，而他们的信徒则永远徜徉在通往成功的路上!

如果苹果足够下品，他们绝对有能力办好全球最优质的成功学教堂，单就《乔布斯传》里的内容就足以忽悠美国1代人和中国的5代人了!

军工企业， iPhone成美国士兵标配

现在，iPhone4S很红，已经红到不能再红，以至于连美国军方都开始考虑是否有必要在阿富汗战场上引入iPhone设备，提高军队的战斗力!

美国军方考虑引入iPhone的消息，看似是苹果公关部门的营销手段，实际上却是有很强的可操作性。首先，iPhone的品牌风靡全球，年轻人更是趋之若鹜，“每位士兵入伍即可获得一部iPhone4S”的政策无疑会减轻军方招募的难度，这些年轻人应该早就对iPhone设备有所了解，这样军方就无需花费大量时间和精力去专门培养新兵使用复杂而生涩的设备，而且iPhone极强的娱乐性也能缓解士兵作战前的巨大压力!

其次，也是最重要的App store的半开放环境，可以让军方内嵌专门适合士兵使用的应用程序，例如将iPhone与军事基地的监控摄像头相关联，方便士兵随时了解各个摄像头捕捉到的视频信息，或者将美军情报部门收集的阿富汗当地人口普查资料集中在一起，随时提供给前往阿富汗村庄巡逻的美军士兵查阅，通过手中的iPhone士兵们可以知晓眼前的房间是否可以进入，住着几个人，有无年轻貌美的女子等信息，而且iPhone优秀地搜集用户地点信息的能力再不是侵犯隐私的缺点，而是指挥部随时掌握士兵的行踪以获取情报!

当然，iPhone4S要成为士兵标配还是有待考验的，外壳的坚硬度需进一步提高，而且一年仅炸伤2个人的爆炸能力也稍显不足!

iBank 苹果让支付更加随心所欲

苹果坚持走高端路线，除却攫取了巨大的利润之外，更重要的优势是，它几乎抢走了市场上90%的优质客户群，这群人舍得花钱，或者舍得花公家的、老爸的或者情人的钱，于是，移动支付业或将成为苹果的另一块高利润的战场!

据相关预测报告显示，未来5年内全球移动支付服务市场规模将成倍增长，单独美国一个国家，移动支付所处理的资金规模将会突破2000亿美元。面对如此一块肥沃的市场，苹果绝不会放任谷歌为所欲为，令人振奋的消息是，据美国投资银行JPMorgan Case的一位分析师的称，苹果正在筹划近期内推出自己移动支付平台，利用该平台，苹果用户就能够利用iPhone或iPad中的近距离通信(NFC)技术与自己支付帐号连接，无障碍完成支付!

事实上，消费者早就厌烦了纸币的肮脏，或者超市里银联卡总收不到信号的尴尬，移动支付必然是未来的趋势，而谁能更好的把握消费者心理，谁更具有煽动消费者掏钱的能力，谁就必然成为移动支付领域的王者，而在这两方面，苹果都是行家!

俗话说：隔行如隔山，任何的转型都是充满挑战而又血淋淋的，可英雄总是喝着鲜血长大的，如今的IT时代风云变幻，倘若固步自封，必然会让人干得喘不过气来，况且，苹果才是软硬一体，建立生态圈的始作俑者。转转型，洒洒水而已!