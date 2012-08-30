【酷公司】照片网Getty Images创业记：好图值千金

Getty Images的一张关于“911”恐怖袭击的照片。这家网站收集了许多照片，并授权给他人使用

Getty Images创立于1995年，尽管没有Twitter和Facebook这样革命性的创意，但却堪称图片界的谷歌，二级市场估值高达33亿美元。它的模式非常简单：收集专业、非专业人士拍摄的数码照片，并卖给别人。

通过大量并购，Getty Images如今已经成为全球最大的图片和视频代理机构，数据库中拥有8000万张图片，很多网络幻灯片和图片库的素材都源于此。例如，在图库中搜索“happy people”，可以返回626,319个结果。正因为有如此庞大的资源，才使得Getty Image的触角遍及各种博客、网站、企业、广告主和杂志。

Getty Images年收入接近10亿美元，成为一股不容忽视的媒体力量。Carlyle Group显然注意到了这一点，这家私募股权投资公司8月15日以33亿美元的估值，从另一家私募股权投资公司Hellman & Friedman手中买下了Getty Image的多数股权。其余股权由Getty Images的联合创始人持有，他们分别是石油大亨保罗 盖迪(J. Paul Getty)之孙马克 盖迪(Mark Getty)和前投资银行家乔纳森 克莱恩(Jonathan Klein)。不过，他们二人的身份早已变成了Getty Images的董事长和CEO。

盖迪和克莱恩是在伦敦的汉布罗斯银行(Hambros Bank)工作时共同创办这家图片企业的。“这是一个手工行业，没有任何商业规则，完全由摄影师经营。”克莱恩说。

他们最初斥资3000万美元收购了英国图片公司Tony Stone Images。从那以后，Getty Images总共收购了100多家图片公司。他们1996年上市，3年后将总部迁往西雅图，为的是更接近科技企业和客户。与沃尔玛一样，Getty Images疯狂扩张，使得小型图片代理机构失去了生存空间。

Getty Images很早就意识到数字革命对摄影的影响。1998年，他们收购了PhotoDisc，这是首家以数字格式销售图片的企业。《Photo District News》执行编辑大卫 沃克尔(David Walker)说：“他们总是能够觉察到威胁，然后展开收购。”到2011年，Getty Images的所有业务都转向数字领域。

数码相机和手机的摄影效果改善，让所有人都有可能成为摄影师，这也给行业带来了更大的震动。2005年，一家名叫iStockphoto的公司异军突起，成为业余图片领域的领导企业。该公司的图片平均售价为2至3美元。Getty Images 2006年斥资5000万美元收购了它。

随着媒体和广告行业的萎缩，以及互联网的崛起，Getty Images开始挺进“微利”领域。很快，Getty Images的模式发生了彻底反转：该公司最初将昂贵的图片授权给一小部分客户，而且限制使用范围;现在则将廉价图片授权给大量客户，而且允许广泛使用。克莱恩解释说：“最根本的改变是图片的使用方式和使用媒介。”

在Getty Images收购iStockphoto之前，它每年拥有15万客户，如今则达到130万，大约有90万是中小企业。15年前，Getty Images每天上传几百张图片，如今则达到数万张。Getty Images曾经一年授权或出售10万张图片，现在则达到3000万至4000万张。

Getty Images为客户提供不同的授权协议，包括订阅服务。图片的独享权越高，费用就越高。如果是允许任何客户以任何形式使用的图片，均价约为208美元。而如果是质量更好的版权图片，则要取决于独享权的高低。Getty Images今年有一张很受欢迎的图片，拍摄的是一个人在巨浪中冲浪的情形。一个客户在不到60秒的电视广告中使用了该图片，就需要每月为此支付2050美元。如果在网络广告中使用一个月，费用约为465美元。读者不足100万人的博客需要支付220美元。

客户以更低的价格获得了更好的图片，但专业摄影师却受到了排挤。随着市场的变化，以及业余摄影师的增多，他们的授权费也在一路下跌。甚至有专业人士打趣道：“所有人都知道怎么通过摄影赚钱了，只有摄影师不知道。”克莱恩也认同这种说法：“专业摄影师赚钱越来越难。但我们是摄影师的赚钱引擎。”该公司总共聘请了115名全职摄影师。

Getty Images将竞争对手远远甩在后面。但Instagram等图片分享网站还是逐渐对其构成了威胁。有业内人士认为，这种服务迟早会挺进专业摄影领域。克莱恩也颇为谨慎：“我一直担心我们适应这种变化的速度。我们必须紧盯趋势。”

当然，Getty Images已经无法收购Instagram了。这家公司早在今年春天就被Facebook斥资10亿美元收入囊中。