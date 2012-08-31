【酷公司】Fribi：朋友圈中的二手物品交易平台

相信很多人有过这样的烦恼：家里有太多的闲置物品，扔了吧可惜，放在家里又无用，还占地方。这时我们该怎么办呢?或许，Fribi可以帮你解决这个难题。

Fribi是由一家瑞典创业公司开发的应用，有iPhone和Android两个版本，可帮助用户轻松处理闲置物品。Fribi会将交易对象限制在你的熟人圈里，让你可以与Facebook上面的好友进行交易。

首先，你需要创建一个列表，而这个步骤远没有在eBay(微博)或Craigslist上面那么繁琐。接下来，你需要对打算处理的物品拍照并作简单描述。此外，Fribi还有一个评分系统，阻止用户交易无用或坏掉的东西。

Fribi应用几个月前刚刚在挪威上线，如今已取得了不错的成绩。在这个只有500万人口的国家，每天都有成千上万人通过Fribi这个平台各取所需。

Fribi联合创始人兼CEO莫顿·伊萨奇森(Morten Isachsen)说：“我们每个人都会有许多闲置不用的物品，丢在衣柜、车库和地下室，直到有一天它们一文不值的时候，我们将之扔进垃圾桶。Fribi的服务最初只是针对我们所在的社区，后来我们决定扩大服务范围，向一个项目组投入我们自己的资源，创建一家新公司。”

Fribi面临的最大挑战将是如何吸引用户，实现流量增长。由于在挪威以外的市场发布不久，Fribi目前的海外用户数量不多，没有太多的闲置物品可供交易。不过Fribi认为，相比竞争对手他们有两个优势，一个是应用简单易用，另一个则是网络效应。

在一个免费的交易市场，对于朋友们会处理哪些东西，人们通常抱着好奇的心理。如果朋友便宜卖掉的茶壶恰恰是你几周来苦苦寻觅的，那时会是怎样的一种感觉?可能会捶胸顿足吧。

Fribi会以易于用户浏览的方式将所有等待处理的闲置物品罗列出来。伊萨奇森说：“Fribi与其他分类交易平台存在很大的不同之处，更专注于用户的个人关系，并将成为一个以社区为导向的交易平台，让闲置物品的交易变得更有趣、更社会化、更安全。”

Fribi是从挪威数字产品提供商Jimmy Royal拆分出来的一家公司，已从Innovation Norway获得10万美元投资，不久还将展开新一轮融资。根据Fribi播放的演示视频，该公司似乎有意提供本地商家的特价商品服务，试图通过这种方式来创收。