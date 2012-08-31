【酷公司】Fribi：朋友圈中的二手物品交易平台

相信很多人有过这样的烦恼：家里有太多的闲置物品，扔了吧可惜，放在家里又无用，还占地方。这时我们该怎么办呢?或许，Fribi可以帮你解决这个难题。
Fribi是由一家瑞典创业公司开发的应用，有iPhone和Android两个版本，可帮助用户轻松处理闲置物品。Fribi会将交易对象限制在你的熟人圈里，让你可以与Facebook上面的好友进行交易。
首先，你需要创建一个列表，而这个步骤远没有在eBay(微博)或Craigslist上面那么繁琐。接下来，你需要对打算处理的物品拍照并作简单描述。此外，Fribi还有一个评分系统，阻止用户交易无用或坏掉的东西。
Fribi应用几个月前刚刚在挪威上线，如今已取得了不错的成绩。在这个只有500万人口的国家，每天都有成千上万人通过Fribi这个平台各取所需。
Fribi联合创始人兼CEO莫顿·伊萨奇森(Morten Isachsen)说：“我们每个人都会有许多闲置不用的物品，丢在衣柜、车库和地下室，直到有一天它们一文不值的时候，我们将之扔进垃圾桶。Fribi的服务最初只是针对我们所在的社区，后来我们决定扩大服务范围，向一个项目组投入我们自己的资源，创建一家新公司。”
Fribi面临的最大挑战将是如何吸引用户，实现流量增长。由于在挪威以外的市场发布不久，Fribi目前的海外用户数量不多，没有太多的闲置物品可供交易。不过Fribi认为，相比竞争对手他们有两个优势，一个是应用简单易用，另一个则是网络效应。
在一个免费的交易市场，对于朋友们会处理哪些东西，人们通常抱着好奇的心理。如果朋友便宜卖掉的茶壶恰恰是你几周来苦苦寻觅的，那时会是怎样的一种感觉?可能会捶胸顿足吧。
Fribi会以易于用户浏览的方式将所有等待处理的闲置物品罗列出来。伊萨奇森说：“Fribi与其他分类交易平台存在很大的不同之处，更专注于用户的个人关系，并将成为一个以社区为导向的交易平台，让闲置物品的交易变得更有趣、更社会化、更安全。”
Fribi是从挪威数字产品提供商Jimmy Royal拆分出来的一家公司，已从Innovation Norway获得10万美元投资，不久还将展开新一轮融资。根据Fribi播放的演示视频，该公司似乎有意提供本地商家的特价商品服务，试图通过这种方式来创收。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|