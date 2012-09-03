【酷公司】志高的千亿豪局

志高空调的千亿计划因亏损更加遥不可期，业界人士质疑“志高空调过度依赖政府补贴，上游产业链不够完善拖后腿”。

志高空调的千亿计划因亏损更加遥不可期。

志高控股有限公司(下称志高控股)的“千亿”大戏看来要唱不下去了。尽管早有准备，国内主流空调企业“唯一亏损”的“噩耗”还是让创始人李兴浩不舒服。当然，如果政府补贴未曾取消，他与志高空调不会这么惨。

今年春夏之交天气炎热异常，多家空调企业也陆续公布补贴政策停止以来的首份年报。当格力、美的、海尔、美菱等空调同行的净利润均在2011年或多或少有所 增长——增长率多则近40%，少亦近7%，主营空调的志高控股却以纯利由3.099亿元急转直下为亏损1.44亿元，减少146.5%的业绩“脱颖而 出”。

业界人士质疑“志高空调过度依赖政府补贴，上游产业链不够完善拖后腿”。

然而，志高控股主体企业广东志高空调有限公司(下称志高空调)公共关系部部长黄通华表示反对，竟至一度爆粗口，称“持此言论者均属伪专家，每家企业都有自己的活法”。

成败补贴

志高亏损缘于政府补贴告停。

志高控股2011年年报与同行年报相比，显然不好看。格力电器空调业务营收为747.85亿元，同比增长35.70%；美的电器空调机及零部件业务实现营业收入637.91亿元，同比增长32.18%；海尔空调实现营业收入121.01亿元，同比增长6.19%；ST科龙空调业务营业收入65.17亿元，同比增长8.98%；美菱电器空调业务营业收入22.48亿元，同比增长37.98%。

2011年对于家电企业是一个特殊的年份。这一年的6月1日起，实施两年之久的“空调节能惠民工程”停止实施。据志高控股2011年报：志高控股于2010年获得高达8.092亿元政府补贴，至2011年则降为1.784亿元政府补贴收入，志高控股因此亏损。

志高控股2011年财报数据是：虽营业额达93.42亿元，同比增长10.3%，加政府补贴收入后的总收入达95.20亿元，同比微增2.6%，然公司毛 利率却由2010年度的17.6%减少至2011年的13.4%；家用空调销量为470万台，同比减少0.2%；空调零部件及其他产品销售额分别同比减少 49.0%及44.6%；仅商用空调销量微增0.8%，售出了12.7万套。

这是志高控股自2009年7月13日于香港联合交易所上市以来，首次净利为负。

事实上，早在净利润同比增长41%的2010年，志高对于政府补贴的依赖便已十分清晰：在政府提供高达8.092亿元补贴的前提下，志高控股加一次性及非 现金项目获利4.549亿元，换言之，若没有政府补贴，志高控股将亏损约3.543亿元，甚至比2011年亏损数额还要大。

“财政补贴的取消对志高冲击之所以如此明显，是因为其产品缺乏足够竞争力。”家电行业人士梁振鹏认为，放眼整个空调市场，志高空调在技术、产业链等方面与格力、美的等一线企业还有一定距离。一旦补贴抽离，必然带来亏损。”

然而，黄通华认为：“发表这种言论的专家不应该只通过一些片面的报道便随意下结论。”黄通华告诉记者，国家补贴政策只是起到锦上添花的作用。

仅看志高控股2011年年报数据，便会想当然误以为志高只靠政府政策吃饭，但事实是，政策的落脚点节能，原本恰好就是志高的优势；随后志高又将补贴通过压 低价格的方式还给了消费者，当政策取消后，价格必然会提升，但由于市场接受度尚未恢复，原材料、劳动力成本的上涨等原因，空调利润一时未能跟上，这是正常 而且很快就会改变的。

“对于有些专家和媒体的误读，我们不愿意做过多回应，还是应该让事实说话。”黄通华强调。

从补贴中获利颇丰的志高自然希望节能惠民政策长久执行。为此，李兴浩曾于2010年初大声疾呼：国家应该继续加大补贴支持力度，家电节能惠民补贴应长期推行落实，50年保持不变。

李兴浩的愿望或可再度实现。在拉动国内经济增长的三驾马车中，因投资与出口都不可能持续增长，消费则成为拉动国内经济增长的最大动力，而新一轮刺激政策将有望出台。作为耐用家电消费品的空调或将再次受惠。

然而，并非所有空调企业都希望同类补贴再度降临。

事实上，早在节能惠民补贴政策出台不久，格力电器总裁董明珠就曾积极呼吁：节能惠民工程虽收到良好的效果，但增加了财政困难，不是长久之计，应该由政府主导型过渡到企业主导型，取消财政补贴。

对于政府补贴的取消，诸多业内专家同样认为“早该如此”。“无论家电下乡还是节能补贴都是不合适的。”中国工程院院士、清华大学教授江亿告诉《中国经济和 信息化》记者，国家补贴对于富裕百姓来说没有太大意义，而对那些经济条件稍弱的消费者，即便拿着攒够的钱买了空调，也往往因为心疼电费将空调做了摆设。据 调查发现，老百姓一年使用空调的时间大多在300小时以内，且大多不到10年便因各种原因更新换代，企业通过节能措施省出来的电钱，甚至并不足以支付因生 产节能空调而增加铜管铝片带来的能耗。“此外，空调企业也不应该把自己的发展寄托在国家几项政策之上。在节能领域里，依靠国家补贴过日子不会是可持续发展 的路子，比如太阳能光伏等行业。”

梁振鹏的看法甚至更加悲观：对于美的、格力、海尔等企业来说，有无政府补贴并不会带来太大影响；而对于竞争力相对较弱的品牌，政府补贴则相当于给一个垂死 的病人打了一针兴奋剂，会立刻呈现回光返照的表象，一旦终止，只会因透支了未来的消费市场，而给企业未来的发展带来一定不良影响，“志高便已尝到了苦 头”。

当然，志高控股的亏损不仅仅源自于补贴政策的取消。志高控股董事局主席兼行政总裁李兴浩曾公开表示:亏了1.4亿多元，是没办法的事情，企业也要面对；近年来各项生产成本不断上升对于本来利润率就不高的空调生产企业是一个不小的压力。

他甚至感叹：“我们这样一个一两万人的企业，比不上五个做金融业的赚的钱，我们有几十亿的资产没有算利息还亏钱。”

志高控股2011年报显示，2011年购买压缩机成本比2010年上升34.3%，铝材及钢板分别上升12.8%、32%，直接劳工成本上升38.3%。 截至2011年12月31日，由于补助取消及原材料成本上升的影响，每台/套家用及商用空调产品的平均售价分别上升为7.7%及21.2%。

李兴浩曾告诉媒体：海外市场虽受欧债危机影响，欧美市场有些疲软，但一些新兴市场国家的需求相对旺盛。志高控股2012年第一季度海外市场比去年同期相比增长25%。