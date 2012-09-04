【酷公司】童乐齐：以时间轴方式记录宝宝成长

童乐齐网站截图（TechWeb配图）

【TechWeb报道】8月29日消息，时间轴是指以时间为记录方式的一种网络布局形式，旨在鼓励用户把人生中的重要事件记录下来，并以独特的轴线方式加以展现。

跟时间轴有关的产品不少，但是儿童图片分享领域的时间轴产品，童乐齐却是唯一的一个。

据了解，该网站从7月16日开始测试，于8月20日正式上线，是亲贝网CEO刘阳带领团队推出的全新产品，目的在于帮助家长们展示和分享宝宝的照片。

“这是一款很简单的产品，宝宝照片就是家长们的核心需求，我们就想把这件事情做好。”

刘阳表示，童乐齐初期不会增加其他内容，专注做宝宝照片。“通常一个宝宝每年就会有几百张照片，去年中国就有1400万新出生的宝宝，如果有20%的家长把孩子的照片放到网站上，这个市场就很可观了。”

童乐齐时间轴（TechWeb配图）

相比其他图片分享类产品，童乐齐最大的特点是支持原图上传，而且没有数量或者空间限制。当被问及是否担心有竞争者时，刘阳笑称这是一个看着就亏本的生意，其他人不会坚持做一件不赚钱的事情。

对于童乐齐未来如何盈利，刘阳表示并不担心，“用户来了自然会产生价值，而且精准人群的价值相对更高。所以现阶段要做的只有两件事，一是把用户数量做上去，二是把用户体验做好。”

至于为什么要做支持原图上传这件事情，刘阳认为原因很简单，就是希望尽可能保持图片原有的清晰度，让家长们不用担心因其他设备上的图片丢失而遭受损失。童乐齐不仅会一直保存这些图片，而且还拥有多个备份文件。

在这个产品中，实际上还有很多其他细节也体现出团队的用心，例如用户上传图片时，系统会自动调整需要旋转的图片，此外用户还可以看到与图片相关的参数信息，包括相机型号、曝光、光圈和焦距等。

图片分享则可以设置为两种不同的状态，一种是公开状态，另一种是加密状态。家长们如果不希望将宝宝的图片公开分享给其他用户，可以设置密码，限定分享用户的范围。

刘阳还透露，团队目前正在开发批量上传工具，方便用户通过文件夹形式上传。与传统相册按照文件夹生成目录的方式不同，童乐齐会将所有照片按照时间顺序自动整理。

目前童乐齐的注册用户已经上千，其中活跃用户平均上传图片数量超过200张。据刘阳介绍，这些活跃用户中有很多童乐齐的忠实粉丝，“有一个最厉害的妈妈，用一下午的时间上传了2000张图片。”

移动端方面，童乐齐已经向苹果应用商店提交了iOS手机应用。该应用具备web端产品的所有功能，并且增加了具有移动端特点的定位和拍照功能。