【酷公司】麦考林1亿元建仓储 摆脱持续亏损仍是难题

持续亏损甚至面临退市风险的麦考林（MCOX.NASDAQ） 并没有闲着，继其更改美国存托股份比例以提高股价后，麦考林昨日宣布其投资1亿元打造的江苏吴江的运营中心正式启用，此举标志着麦考林将从租赁仓储模式转 向自营仓储，甚至麦考林打算开拓第三方仓储收益渠道。但高成本如何消化，何时才能摆脱持续亏损而步入盈利，成为麦考林面临的难题。

麦考林目前的盈利模式是依靠网购、邮购和实体门店销售服饰，但与以往邮购和门店占据过半业绩不同的是，随着电商的崛起，其邮购和门店业务的占比正明 显减少，网购成为占比最大业务。以门店来看，由于租赁成本、人工、水电费等上涨，麦考林却一直秉承所有线下货品与线上一致低价的原则，导致其门店经营压力 巨大，已关闭部分门店止损。

然而，收缩了邮购和门店业务后，麦考林却并没有在网购业务上获得太大起色。电商必须营销，但由于投入过亿元的营销成本以及市场竞争的激烈等原因，导致麦考林长期亏损。

财报显示，麦考林去年前两季度亏损分别是390万美元和340万美元。今年一季度，麦考林净营收3710万美元，同比降22.8%；净亏损420万 美元，同比扩大7.6%。今年二季度其互联网净营业收入为1960万美元，相比去年同期的3270万美元收入下降40%；净营业收入为3900万美元，相 比去年同期的5870万美元下降33.6%；净亏损为490万美元，亏损出现扩大化。持续的亏损导致其股价下跌，甚至由于麦考林美国存托股份价格连续30 个交易日收盘买入价低于1美元，被纳斯达克提出有退市风险的警告。

“麦考林的盈利能力有很大问题，现在陷入尴尬，假如公司要翻身，那么建设仓储、完善体系是必需的，但短期会增加成本，一旦麦考林的收益没有很大起 色，于是又陷入下一轮亏损。可是，如果不投资建设体系，按照现状来看，麦考林也很难翻身。对其而言，如何消化成本并更改策略，寻找好的盈利模式是关键。比 如其实体店的销售商品可以向高端化转型，增加收益。”时富金融分析师廉波指出。

麦考林透露，之所以又大手笔投入1亿元建设吴江运营中心，是希望改变以往的租赁模式，因为麦考林每年租赁仓库的成本很高，假如使用自建仓库则可节省租赁成本。麦考林总裁顾备春进 一步透露，自建仓储也可成为公司获利的新渠道——在过渡到吴江新运营中心的同时，麦考林也将考虑利用该中心额外的运营能力，为第三方企业提供服务。“麦考 林正在打造电商一体化服务平台。将仓储、物流、客服、质检等服务，开放给第三方电商企业。日前，麦考林和电子商务服务商瑞金麟签署了合作协议，双方将通过资源共享的原则，由麦考林为涉足电商的企业提供专业的仓储、物流、客服等服务。”