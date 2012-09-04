苏宁易购并购：先突破母婴和鞋品类 天猫是最终目标

意在做中国的沃尔玛加亚马逊的苏宁电器再传电商并购新进展。据媒体报道，苏宁易购对母婴类垂直电商红孩子的收购已近尾声，目前已进入财务审计阶段，只差最后定价。

尽管苏宁官方对这个消息没有予以明确承认，但随着酒类频道、母婴频道、商旅频道等陆续上线，以天猫为目标的苏宁易购在下半年也即将开始大规模的并购。

这只是并购的开始

这桩在上个月被苏宁易购与红孩子高层双双否决的并购案又传出了新进展。

有媒体报道称，苏宁易购对红孩子的收购洽谈已进入财务审计阶段，收购后红孩子将被整合进苏宁易购平台。据悉，这桩交易将于今年三季度完成。

而苏宁高层对这桩并购案还没有明确表态。

苏宁电器总裁金明对记者表示，苏宁的确在考虑收购垂直类网站，但目前并没有明确的收购目标。他强调，苏宁目前还没有具体的收购对象。

事实上，苏宁早在7月便宣布了自己下半年的并购计划。苏宁电器副董事长孙为民曾表示，当前资本市场对国内电商的估值已跌入低谷，但仍不乏较专业的电商团队与较好的垂直电商项目。苏宁将在下半年对一些垂直类电商展开收购。

苏宁易购执行总裁任峻宣布，苏宁易购首先要突破的品类是母婴和鞋类。显然苏宁的并购意在扩充品类、提高用户黏性、增加流量。据记者了解，苏宁易购的母婴频道于今年6月1日前上线，它的前面是天猫、京东、当当这些强劲对手。

电商观察人士鲁振旺说：“时间对苏宁很关键。”他表示，在B2C领域，进入任何一个品类都需要很长时间的积累才能吃透市场。苏宁易购现在忙于打价格战，一方面没有时间积累，另外红孩子在这个生死存亡的时候，价格肯定不高。

据熟悉苏宁的人士对记者透露，苏宁易购已经在与几家垂直电商接触，合作的形式也不仅限于完全收购。化妆品网站乐蜂网CEO李静和服装类电商凡客诚品 CEO陈年在价格战期间，先后访问苏宁南京总部也侧面证实了这一说法。同时，8月23日，百丽旗下优购网CMO徐雷在微博上表示苏宁易购在等优购网战略入 驻。