【酷公司】Atom企业社交：助力享受工作

Atom团队部分成员

8月30日消息，在云端存储文件，编辑文件，聚合共同协作的人，实时传递动态信息。不需要IT管理员的干预，每个人都可以自由的使用和管理云端的文件，让你享受工作。——这就是Atom，一个以文件为基础和载体的企业社交软件，即将在9月正式面世。

借壳聚友网的新项目

作为“微软Azure加速器”孵化项目之一的Atom，是在保留了原来聚友网的投资方新闻集团、IDG和宽带资本后开展的全新业务。“我们现在是实 打实的创业公司。”顶着Myspace聚友网CEO头衔的陈鹏飞认真的说。在处理完聚友网的事务后，Atom的企业社交软件项目起于2011年8月8日， 目前团队已发展到18人。

Atom是一个基于文件的企业社交软件，提供社会协作工具、帮助中小型企业协作的软件。“我们的目的是将最好的科技带给最多的人享用。中国80%以 上的企业是50人以下的企业，可以说这些中小型企业囊括了绝大多数人，Atom就是来给这绝大部分人使用，来提高工作效率。”谈到产品陈鹏飞显得兴致勃 勃。

Atom9月正式推出

在Atom上，用户个人可以上传文件到云端进行保存，也可以对文件进行编辑、邀请相关人员进行谈论和协作，并在相关人员中进行讨论信息的实时传递。 Atom会记录下所有的操作动作包括人员、时间、内容等，像一个记录工作流程的日志。对于后来者来说，只需略加浏览就可了解围绕该文件的所有操作，省去了 反复沟通。此外，Atom通过和手机绑定，可支持移动办公。

陈鹏飞说“我们的产品更多的面对非技术人员，就需要易懂、易操作等特性。现在就有20人左右规模的律师事务所对我们的产品很感兴趣，反响很好。Atom产品正式对外发布将在9月份，同时推出的还有基于IOS和Android的移动端APP。”

其实企业社交软件早已不是陌生的概念，IBM、SAP、Oracle等国际知名公司或通过收购，或自身升级开发，在企业社交领域多有涉足，而国内亦 有传统企业管理软件用户的企业社区、金蝶的云之家等企业社交平台。据IDC的预测 ，企业社交软件将从2011年的800万美元增长到2016年的45亿美元，复合年增长率高达42.4%。企业社交软件可谓前景广阔，各大软件企业自然不 会错过分一杯羹的机会。

谈到面对这些传统企业协同软件的竞争，陈鹏飞认为Atom是颠覆传统的产品，传统软件企业的协同软件往往搭载于其他企业管理软件如ERP或CRM 上，或者仅仅只是其他企业管理软件的一个社交化延伸，而Atom是基于文件的纯企业社交软件，更简洁，更专注。传统企业协同软件的销售对象多是面向企业 CTO，而Atom则是面向任意员工开放的，满足企业自下而上的员工需求。其次，传统企业协同软件往往需要配备庞大的销售团队和支持团队，而这对Atom 来说是不需要的，Atom的用户只需要通过简单注册就能在云端使用协同服务。

安全性向来都是企业软件重点关注的地方。陈鹏飞认为由于能完整记录任何的操作情况，Atom中的行为都是可溯的，这从一定程度上保证了信息的安全 性。此外，Atom除了在系统架构和代码上保证安全性外，特别设置了手机绑定验证码功能，未来也不排除使用人脸识别技术来加强安全性。

除了进军国内市场外，陈鹏飞打造的Atom更是一款面向国际的产品，即将在9月推出的是Atom是全英文版的。国内用户普遍适应使用免费软件，而国外用户的软件使用付费习惯更加成熟，考虑到盈利的问题，面向国际或许能给产品带来更快的收入预期。

追求健康平衡的创业者

沃顿商学院毕业的陈鹏飞是典型的85后，视Twitter和Square的创始者JackDorsey为偶像，也爱好打太极拳和弹吉他。曾在财政部实习的陈鹏飞面对创业种种压力显得颇为坦然，称自己是习惯在沙漠行走的人。

作为初创企业，陈鹏飞坦言“我不想花5年时间建设的东西最后没人用，或者说有人用但是不赚钱。”从2007年开始构想Atom，到2012年正式推出，在不断地思考企业构建的东西是否有价值，是否值得花掉时间，对世界将有什么样的影响中陈鹏飞经历了5年时间。

谈到自己的创业团队，陈鹏飞反复强调年轻和创意，这是一个平均年龄不到26岁的创业团队，同时他也称自己是追求健康和平衡的创业者。身体健康心理健 康，而追求平衡则是自己和创业团队充满创意的源泉。或许是得益于练习太极拳的思考，他认为太过于关注单一的领域，会束缚创意的灵感。

“期待不可期待的，但有时也让自身成为一次出乎意料，这是我欣赏的心态。” 陈鹏飞如是说。(朱迪)