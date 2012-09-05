凡客如风达收缩背后：酝酿与苏宁全方位合作

快跑者凡客，2012年开始不得不停下脚步。

8月31日，凡客旗下的全资快递公司北京如风达快递有限公司(下称“如风达”)员工爆料称，如风达快递网络原先覆盖的26个城市将裁撤至6个，同时将裁员2000人，裁员比例高达50%。

过去几年里，卖衬衫布鞋、卖电器、卖书、进军物流、卖小米手机，在CEO陈年“试错”精神鼓励下，凡客一路狂飙突进。而质疑凡客高库存、亏损额加大的声音也如影随行。

“整个公司在反思，也在调整。”9月4日，凡客内部管理人士向本报记者直言，去年凡客总体扩张速度过快，自从去年年末开始就进入了调整状态，而如风达裁员只是凡客整体调整的一部分。

“烧钱”的物流

2008年，不足50人；2010年，1260人；2011年，5000人，以上数据，是如风达官网披露的近几年急剧扩张的情况。

陈年在卓越的老部下、如风达总经理李红义，讲述了如风达创建的过程。2008年，李红义 主管凡客物流，由于对手下的过度信任，导致凡客上海仓库监守自盗，损失巨大，陈年一怒之下将李红义贬去负责快递业务。快递业务当时仅仅是凡客物流的一个小 部门，只有几十号人，李红义拿着10万启动资金，带着如风达起步。按照如风达原计划，“2011年覆盖全国28座城市，建设站点超过300个，员工数量达 到8000人”。

事实上，凡客自建物流早就有筹谋。在成立不到半年、资金周转尚不顺畅的时候，凡客便自建第三方物流配送队伍。也正是凭借自建物流，凡客拿出了“24小时送货”、“30天内包邮费无偿退换”、“当场试穿”等服务。

凡客认为，网购衣服客户摸不到也穿不着，物流是整个网购过程中能与客户最近距离接触的一环。自建物流已为凡客赢得了不少良好购物体验的口碑，并让凡客换来了超过50%的二次购买率。

凡客官网显示，截至2011年，如风达快递网点开通城市达26个，站点达到400多个，自建物流部分占总配送量的60%至70%。同时，凡客将打造24小时配送圈，以北京、上海、广州等凡客物流中心为核心，300公里内开通24小时配送服务。

而中国物流快递咨询网首席顾问徐勇认为，凡客大把烧钱自建仓储和配送背后，是沉重的物流成本支出，在配送体系、物流基地建设、运输管理等投入都需要大量的资金。

徐勇认为，因如风达不能承接公司以外的快件，即使凡客一天有十几万的运送量，如风达也无法达到快递公司盈亏线上的35万件/天；而如风达作为一家中 小型快递公司网络不全，凡客40%左右快件需要第三方物流公司提供。这样，如风达每天运送的快件量过小，无法形成规模效应，使得凡客自建物流的成本直接高 于第三方物流成本。

“自建物流虽然能为凡客带来服务，但也直接侵蚀了凡客利润。”徐勇认为，按照规定，购买59元凡客物品无需支付物流费用，也就是说，很多时候如风达在免费邮寄，凡客需要用电商的盈利弥补快递的成本。

物流成本已经成为凡客沉重的负担。凡客一份筹备上市的招股说明书显示，2011年一张凡客的“典型”订单，构成大致如下：客单价108元，产品成本71.5元，物流成本14.5元；分摊到其中的营销成本26元，其它运营成本23元。

进退之间

2011年8月，凡客销售品类扩张至9万种。而根据陈年的目标，公司将向1万人大军扩展，而2012年的销售目标为100亿。

不断膨胀的公司，导致外界对凡客质疑不断，加之2012年上半年电商泡沫论，关于凡客的各种负面消息接踵而来：推迟IPO、高管离职、库存过高……面对失控的凡客，陈年曾直言：“凡客膨胀了，高层变得心浮气躁，基层变得骄横腐败。”

“去年年末，凡客也在反思扩张过快的问题。”凡客内部管理人员向本报记者透露，为此陈年也曾展开讨论会议，对公司进行一系列的调整。从去年7月开 始，陈年终于大刀阔斧进行内部换血，这次大调整一直持续到2012年的6月份，凡客从两个事业部扩到五个事业部，再到六个事业部、7条产品线。

“如风达物流成本确实较高。”凡客的内部调整也延伸至物流领域，凡客内部人士向本报记者表示，裁撤和关闭的站点涉及东北、西南、华南、华中4个地区，裁撤的站点共有十几个。

上述人士解释，此次“撤退”是如风达进行既定的优化结构、整合资源战略，未来除一线城市仍继续加强自建物流体系以外，凡客在二、三线城市将更多与第三方物流合作，撤出部分的配送将交予第三方配送服务的合作方。如风达将向配送合作伙伴输出技术、管理、培训系统。

“裁员并没有2000人，但目前也尚未完全统计。”上述人士表示，去年至今如风达确实在裁员，目前总人员不足4000人。此次裁员，与凡客欲在今年盈利无关，如风达是撤并了一些站点，但同时在一些重点区域还在加强布局，增加人员。