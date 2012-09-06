【公司】京东致歉：电商大战未履承诺

国家发改委

我们对于直接参与价格战的三家京东、苏宁与国美的战略价格进行了调查，对提供相关情况的一淘网也派了调查组进去调查。

我们现在已经按照法律程序约谈了三家电商，向他们通报了检查中发现的问题，提出了明确的整改要求。

京东商城

虽然我们投入了大量的促销资源，做到了在促销期间大家电品类整体为负毛利率经营以回馈消费者，但发现仍有少部分大家电商品没有实现对消费者零毛利的承诺。

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此前，京东商城首席执行长刘强东(微博) 挑起电商价格战，国美、苏宁纷纷参战，口号可谓震天响。

在国家发改委调查“8·15”电商价格大战的消息传出后，此番价格战的发起者京东商城9月5日通过微博致歉。

早报记者昨日从多家电商企业了解到，国家发改委价格监督检查和反垄断局近日分别对京东商城、苏宁易购、国美网上商城进行初步调查，认为在这场价格战中有企业涉嫌虚构原价、欺诈消费者，目前国家发改委已经提出了整改意见，有企业可能会因此受到处罚。

国家发改委价格监督检查司市场价格监管处处长陈达昨日在接受中国广播网采访时证实，“根据网民的反映和群众的举报，我们对8月15日以来的电商价格大战高度重视，对于直接参与价格战的三家京东、苏宁与国美的战略价格进行了调查，对提供相关情况的一淘网也派了调查组进去调查……我们现在已经按照法律程序约谈了三家电商，向他们通报了检查中发现的问题，提出了明确的整改要求。”

至于调查是否已有结论和结论何时出炉，陈达未予以正面回答：“现在初步认定涉嫌存在价格欺诈的问题。”

京东被指涉嫌“四宗罪”

“在调查过程中，确实发现京东在这次价格战中存在很多问题，目前发改委已经提出了整改意见。”昨日在接受中国广播网采访时，陈达特别点名说，“我们发现在检查期间或者在它的促销期间，它的整个品类是做到零毛利甚至是负毛利，但有部分品种确实存在非零毛利的现象。也就是说毛利率有几个点，没有完全做到零毛利的承诺。”

此前的8月14日一早，一直被看作“微博营销高手”的京东商城创始人兼首席执行长刘强东在其个人微博上首先开火，挑起所谓的电商价格战：“京东大家电三年内零毛利，所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜至少10%以上。”随后，国美、苏宁纷纷参战，口号可谓震天响。

昨日，有媒体披露，相关部门抽查的京东的15种产品显示，这些产品的毛利率最低达4%，最高达22.43%，即使促销后最高的毛利率也达到10%。

除了“零毛利”问题，据报道，此次国家发改委调查三大电商在“价格战”中存在的主要问题还有：虚构原价即促销价高于原价；没有履行价格承诺；商家实际有货，但却在网店上显示无货。

对上述“三宗罪”，陈达给予了解释：促销价高于原价，即标示的价格高于在促销前七天内，在本交易场所有成交票据的最低交易价格；未完全履行价格承诺，比如某家电商承诺比另外一家电商的商品价格低，事实上只是部分产品做到，要全部做到是不可能的；独家销售商品参与比价，跟供货商签订了独家代理销售，比如一些定制机、包销机，拿自己独家的货跟别人没有的货比价格低，这是没有实际意义的。

此外，据央视网昨日报道，除了三大电商，比价网站一淘网也被卷入。电商大战打响后，一淘网从三家电商采集了很多数据进行比对，为此发改委也专门对一淘网的数据进行了收集和检查。

在肯定一淘网的数据为调查电商大战提供了帮助的同时，陈达透露，在调查中发现，一淘网在电商大战中所提供的一些数据存在失实的问题。“比如说一淘网说先提价后降价的问题，派出一个检查组到一淘网进行调查以后，根据它提供的数据，到相关的电商进行了一个检查核实，发现这种先提价后降价的这种行为基本没有。”

京东致歉，苏宁表态

早报记者昨日致电京东商城、苏宁易购及国美网上商城等几家主要“参战”企业。

尽管国家发改委出手调查一事在微博上沸沸扬扬，但此前一直在微博中较为活跃的刘强东昨日一直未发一言。

京东商城起初回复了一份简短的官方声明：“京东商城表示一直积极配合发改委的调查，并尊重发改委的调查结果。”但当时，京东并未回应有关毛利率的问题。稍晚之后，京东商城在其官方微博发布声明，承认未完全兑现“零毛利”的承诺，为此向消费者致歉。

京东商城称：“近期，京东商城接受了国家发改委价格监督检查和反垄断局针对‘8·15’促销的调查，同时京东商城自身也对8月中旬开展的大家电促销活动进行了总结和反思，虽然我们投入了大量的促销资源，做到了在促销期间大家电品类整体为负毛利率经营以回馈消费者，但发现仍有少部分大家电商品没有实现对消费者零毛利的承诺；且由于技术和操作难度及价格的实时波动性，也无法实现所有大家电产品在同一时点全部比竞争对手低的承诺。”

京东商城表示，“对上述未完全履行对消费者承诺的行为深表歉意。公司已经在政府相关部门的指导下制定了整改方案以完善运营管理，将认真遵守国家的相关法律法规。”

此前的8月16日，商务部新闻发言人沈丹阳就已经对电商价格战表示关注。沈丹阳当时说，判断这场“价格战”是否违法，需要有法律法规做依据。目前，与降价促销相关的法律法规包括《反不正当竞争法》、《反垄断法》及《价格法》。换而言之，除了国家发改委，商务部和工商总局均可介入。

苏宁易购昨日对国家发改委的调查也作出了回应。外界注意到，苏宁易购9月1日再次宣称启动电商大战第二波，号称“将全面刷新全网3C产品新低价。”

苏宁易购称，国家相关部门介入价格调查很有必要，苏宁“积极配合”了国家发改委的调研，总体来看，苏宁严格履行了双倍补差等促销承诺。但客观上，在促销活动实际执行过程中存在一些管理上的瑕疵，会根据相关要求积极整改。

据中新社报道，苏宁电器副董事长孙为民昨日说，所谓的“价格大战”对苏宁来说只是作为一个正常的促销活动来进行准备的，然而在活动开展的过程中“因为业界的一些同行的舆论渲染与炒作”，使得市场的走向超出了苏宁对活动的预期，从而给消费者造成了一些不便。孙为民表示坚信发改委会以事实为依据，做出公正的调查结果。

早报记者昨日未能收到国美方面对此事的回应。