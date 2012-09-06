【酷公司】Zara正式杀入电商 推线上线下同价策略

9月5日消息，据悉，西班牙快时尚品牌Zara在中国大陆的网上商店(www.zara.cn)于今天正式上线，其线上平台将会和实体店铺同步同价销售全线的商品系列。

这家曾在今年2月份就宣称要在秋冬季进军国内线上市场的快时尚公司，终于以线上直营的模式，如期加入到中国电商的行列。

登陆zara发现，网站遵从了一贯的简洁、大方、快时尚的风格，以滚动的背景充当焦点图。侧边栏除包含本周新品、女士、男士、儿童等系列产品，还提供微电影式的广告宣传片，构建品牌形象和文化。

值得注意的是，Zara网上商店的商品和实体店同步上新，且价格将保持一致。从其体验版网站呈现的最新商品来看，秋冬装已开始陆续上线，包括裙装、牛仔裤、衬衫、箱包、鞋子等，共计57件商品，价格区间在从两三百元到一千五百元上下不等。

支付方面，zara中文网上商店支持支付宝、国内银行卡、JCB、Visa和Mastercard，但暂不支持免税申请(仅为线下店提供服务)。

zara方面表示，用户可以选择送货到家或送至附近Zara商店自取两种配送方式。如选择送货到家，每单收取10元配送费，目前支持满299元免递 送费。配送时间将取决于用户所在的城市，目前北上广及东部沿海省市可在2到3个工作日内到货，而诸如新疆和西藏等偏西部地区则有可能最迟在7天之内完成配 送。如用户选择送货到商店自提，zara将会通过短信方式通知用户到货，且有15天的时间来收取。

此外，Zara网上商店的退换货规定也同实体店相同，在起售一个月内，可选择上门取件或者免费退换至Zara店铺，Zara已经聘用了专业的物流公司负责全国的递送。

另一个让用户惊喜的是，Zara在网店上展示了即将发布的移动应用，用户能够在其线下店，通过该应用扫描标签来查询同款产品在线上是否有货。

据悉，Zara以对流行的快速反应和高效的周转流通著称，被国内时尚品牌界和零售界视为快品牌的鼻祖。近几年，为了更好地节省开店成本以及更多的以互联网的方式进行品牌推广，Zara、Gap、H&M等几家公司也开始在不同领域有所涉猎，尤其是电商。

目前Gap在电商拓展走在前列，除支持中文网站购买之外，已在65个国家开展电子商务。zara自2010年9月2日接触电子商务，目前在20个国家和地区开通线上业务。此前，zara官方曾开设过香港网上商店，目前该网站已直接跳转到“zara中国”页面。

据亿邦动力网了解，1975年设立于西班牙的ZARA，隶属于Inditex集团，为全球排名第三、西班牙排名第一的服装商。Zara十分重视店铺 设计、橱窗装潢、商品陈列，以及优良的店铺地段的选择等。其线下业务在世界各地56个国家内，设立超过两千多家的服装连锁店。在国内，其实体店铺也历经6 年的发展，网络遍布40多个城市，今年拟在华新开设150家线下店。

财报显示，Zara母公司Inditex集团2011年净销售额同比增长10%，达到137.9亿欧元，而其中Zara所占份额达到64.8%。