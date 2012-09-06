Facebook高管自曝家丑：广告业务存在7大问题

第一个问题是数据。Facebook拥有全球数量最多的营销数据，它可以根据用户的人口统计数据和兴趣对用户进行分类和瞄准。但截至目前Facebook在这个方面尚无建树。

9月5日消息，据国外媒体报道，Facebook广告产品管理主管葛克尔拉贾拉姆（GokulRajaram）最近在接受采访时称，Facebook广告业务目前有7个需要优先考虑的事项。换句话说，这也是Facebook广告业务目前面临的7个重要问题。

Facebook广告产品管理主管葛克尔拉贾拉姆（腾讯科技配图）

1、数据。Facebook拥有全球数量最多的营销数据，Facebook可以根据用户的人口统计数据和兴趣对用户进行分类和瞄准。这是一个潜在的营销金矿。

问题：Facebook在这个方面尚无建树。当被问及Facebook是否考虑过将那些用户数据用于提高广告的针对性时，拉贾拉姆只是说：“现在还不是时候。”

2、FacebookPages。拉贾拉姆称：“FacebookPages工作良好，可以在渠道的所有部分接触到受众。我们相信Pages应当成 为所有营销活动的中心，因为Pages允许你在新闻feed中接触到受众。Pages允许你发布内容。那最初是有机内容，然后你可以赞助或增加新的内 容。”

问题：Pages是免费的，但是Facebook需要看到销售额的增长。但是Facebook上没有免费的东西。拉贾拉姆承认，广告商发出的大多数 帖子都只能被一小部分跟随者看到，因为用户们的新闻feeds太烦杂了。因此广告商必须付费才能得到他们需要的受众。拉贾拉姆称：“你可以得到15%到 20%的受众，要想得到剩余的80%到85%的受众，就必须赞助其他的帖子。”

3、移动。拉贾拉姆称：“我们的移动广告战略主要集中在确保我们是人们消费的有机内容的一部分。它主要是新闻feed。在移动领域，它实际上是相当容易的。”

问题：人人都知道Facebook的移动应用还有很大的提升空间。

4、Offer。拉贾拉姆称：“我们从本质上相信，广告和营销应当增强本族语用户的行为。象Offers这样的东西就是源自这个信念。我们在调查中 询问用户，‘你们顶Facebook页面的原因是什么？’其中一个最主要的原因是人们想要折扣、赠券和交易。用赠券来提高产品的吸引力，这是一个老办 法。”

问题：你上一次赎回FacebookOffer是什么时候？

5、速度。拉贾拉姆称：“我们的重点是快速行动，让所有的团队能够不受任何限制地合作。他们执行并且迅速发布了一些产品，然后学到新的东西，再继续前进。”

问题：Facebook推出新产品的速度非常快，以致于客户们都感到迷惑不解了。拉贾拉姆在谈到Facebook与主要广告合作伙伴（所谓的首选营 销开发商）之间的通信时称：“我们与首选营销开发商之间有多条通信渠道。所有的首选营销开发商都可以访问一个只能由首选营销开发商使用的社区论坛。我们在 Facebook上有几个论坛和一些群组。我们有产品和项目更新论坛。我们有首选营销开发商的电子邮件支持。我们还发布常规的新闻稿，我们在选择首选营销 开发商来测试产品上的机会有限。”

6、FacebookExchange。拉贾拉姆称：“Facebook的创新产品与标准化产品之间有些差异。我们想要确保合作伙伴理解这一点，因 为他们是完整的，它并不意味着责任就在这里终结了。他们的责任是与我们合作，保证广告客户们在FacebookExchange上获得最佳的体验。”

问题：拉贾拉姆似乎在暗示Facebook的广告格式是某些广告客户的新障碍。Facebook广告的形式、大小都与标准的网络广告条广告不同，这意味着广告客户们在购买Facebook广告之前必须专门为Facebook制定特殊的宣传计划。

7、视频。Facebook是全球最大的视频服务商之一，视频广告也比显示广告更有吸引力。因此，这里蕴含着巨大的视频广告商机。

问题：Facebook尚未着手这方面的事务。拉贾拉姆称：“与其他所有厂商不同的是，我们从未说过这方面的事情。如果我们想要做些什么的话，我们可能需要专注于消费者领域并建立许多业务。我认为，到目前为止，我们还没有谈过视频广告的事务。”