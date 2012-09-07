海豚浏览器获千万美元B轮融资

据知情人士透露，百纳科技旗下的海豚浏览器近期获高通公司创业投资基金领投的B轮战略投资，金额或为数千万元美元级。海豚浏览器相关人员证实融资消息属实，但拒绝透露融资金额等具体详情。此前2011年7月，海豚浏览器获红杉资本和经纬创投A轮千万美金级融资。

海豚浏览器2010年初成立于武汉，创始人杨永智系微软中国研究院资深员工，传言启动资金20万元人民币，天使投资人为钟晓林。2010年发布首款基于Android平台的浏览器版本，官方自称用户数破5000万，产品覆盖Android和iOS平台，60%为欧美用户。

在海豚浏览器的神速发展的这三年，高通创投这三年里也手笔不断，机锋、触宝以及小米等移动互联网领域等新贵公司都进入到高通创投的标的。2008年10月，高通作为原有投资方参与了中微半导体融资5800万美元D轮融资。

高通主投四个领域，第一是应用和服务；第二是能支撑应用和服务的底层技术；第三是手机及手机软硬件相关，包括半导体、手机设计、制造等；第四是网络技术。海豚浏览器属于第一类。

此外，高通还携手红杉资本中国基金和创业邦主办了“2012骁龙杯移动互联网创业大赛”，旨在挖掘中国无线领域企业创新与成长的明日新星。优胜者将获得总计高达25万至150万美元的种子投资，参赛的公司和团队是在创业的早期，创业计划书将从技术及业务模式创新，市场前景，管理团队和盈利潜力等方面进行评选。

在海豚管理团队看来，接受高通投资能带来产业链分工方面的增值，但一名不具名的投资界人士认为，这更多是美好的愿望而已。

浏览器作为移动互联网的入口，一直是兵家必争之地。目前独立浏览器第一份额厂商UCWeb一直处于与百度的并购传闻中，这其中从百度离开前往UC做了两年产品副总裁后又回归百度移动事业部掌舵的李明远由于其特殊的身份和对双方的知根知底起到很重要的关联作用，在具体价格上，也基本取得一致，虽然没到10亿美金，但也八九不离十。并购将采取部分现金部分股票互换的方式进行，对市值500亿美金的百度来说，压力不大，但需要Robin下决心。毕竟，一旦收购，将与腾讯短兵相接。