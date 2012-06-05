电商巨头价格战加码：天猫加补贴易迅打特价

本报讯（记者 敖祥菲）商务部官员对电商价格战的劝阻，并未劝退各电商打价格战的步伐。继上周四京东商城宣布6月展开店庆大力度促销后，昨日天猫商城和腾讯控股的易迅又都发话了：天猫宣布再追加1亿元补贴消费者；易迅则拿出一款手机做特价，价格比号称零利润的京东商城还低近200元。

天猫追投1亿补贴消费者

昨日，天猫电器城宣布在此前投入2亿元补贴商家基础上，本月再次追加投入1亿元现金，直接补贴消费者。具体而言，从昨日到6月17日，在天猫电器城商家本已对商品进行优惠的基础上，消费者还可享受购买数码家电等累计满5000元返300元、满8000元返600元、满2万元返2000元的优惠。

据了解，这笔返款将通过支付宝红包形式发放到消费者的支付宝账户，在7月20日后的7天内发放完，红包可在2012年10月20日之前在天猫购买任何商品。此外，6月18日至月底，天猫电器城还将有更加劲爆的消费者红包返还机制出台。

易迅网发起手机价格战

记者昨日还发现，腾讯控股的电商平台易迅网上一款原价3999元的高配智能手机夏普SH8298U直降2400元，仅售1599元。随后记者搜索京东商城发现，该款手机京东商城销售价为1788元。对此，易迅方面表示，易迅网此番选择拿一款手机大降价，希望引起各大3C电商参与到以手机价格为主的价格战来。

一位不愿透露姓名的业内人士还透露，易迅此举很明显，就是要让京东下不了台。京东这次促销号称0利润，但却比易迅网的价格还高出近200元。

记者留意到，事实上，早在上个月，易迅就与腾讯宣布投入5亿元，跻身于眼下火热的电商家电、3C促销大战中。也就在这段时间，易迅网CEO卜广齐对外界证实，腾讯完成对易迅的控股，这才让大家把这家在上海起家的B2C网站看作代表腾讯与天猫、京东较量的全国性B2C。

价格战还会更惨烈

在4月、5月，国内几大B2C相继宣布在家电、3C数码大力度促销，而本月新一轮促销大战则是由京东商城掀起。由于6月18日是京东商城店庆，京东商城在5月31日宣布，从6月1日~7月1日推出整整一月的全网促销。

就在同日，商务部电子商务和信息化司副巡视员聂林海在京交会上表示，不赞同B2C大打价格战。聂林海说：“我们B2C企业并不是去互相学习、取长补短，现在还在打价格战、相互攻击，假如这种局面不改变，我们的B2C行情不容乐观。”

然而，聂林海上述言论并没能止住电商价格战的战火。除了上述天猫与易迅的持续促销，凡客诚品CEO陈年近日公开表示，亏损是必须的，价格战必须打，而且可能还要3年才能结束。小米科技董事长兼CEO雷军亦作出电商价格战还会更惨烈的预测。