【商业模式】电商预警爆仓迎价格战高潮：京东公告内涵丰富

为了给即将到来的史上“最强价格战”高潮预热，电商企业使出了浑身解数。昨日，京东商城高调发布店庆月(6月)期间配送延迟公告。此番将配送透明化求得消费者理解，被部分业内人士看做是京东商城服务环节的一次升级。事实上，更多业内人士认为，京东商城发布该公告是“醉翁之意不在酒”：希望借高调宣布订单数量激增，为即将到来的价格战高潮预热。
京东公告“内涵”丰富
进入6月，京东商城进入店庆月。与往年不同，京东商城在店庆促销——诺曼底大“惠”战启动不满一周时，发布了一则配送延迟公告。公告称，店庆启动以来，订单量增长迅速超出预期，为其物流系统带来一定压力。因此在店庆月期间，部分区域发货可能会出现一定的延迟，望消费者耐心等待。
业内人士表示，京东商城发布延迟配送公告除了起到告知作用外，其实是一种提升服务的新措施。提前发布相关信息，与以往电商在“爆仓”发生后才公布延迟公告，是用户体验的一种进步。
有业内人士表示，各大电商在5月启动史上“最强价格战”的根本目的，是在京东商城“6·18”大促前抢占市场份额。
在这种大背景下，京东商城发布配送延迟公告，除了希望求得消费者理解外，更重要的目的是显示促销预热阶段订单量增速超出预期。同时，电商同行“雷声大雨点小”的促销效果并不理想。尽管价格战愈演愈烈，但一切仍在京东商城的掌控之下。
服务才是留客根本
为了加速跑马圈地，电商企业开打价格战已经成为一种常态，而且很难分出高下。根据一淘网4月公布的数据，在各大电商的热销品价格统计中，苏宁易购中有四成商品具备价格优势。这一数字已经在行业内领先。不过，在业界看来，即便是全网最低价，很多商品的价格优势也不明显。
在业内人士看来，价格战只是吸引消费者前来的方式，而如何将消费者选购的商品快速、准确送达，才是培育重视顾客的关键因素。
配送效率仍可提升
尽管各大电商对配送服务越发重视，但一到大促其后台就捉襟见肘仍是不争的事实。
商业专家认为，电商企业的自提服务处于初级阶段，目前大多只限于地铁站周边，尚有很大的潜力可挖。
家电产业资深观察家刘步尘认为，大家电的配送同样有提升空间。由于体积大、重量沉、怕摔怕震等问题，目前，除苏宁、国美电器外，其余电商均由第三方专业配送团队进行配送，在效率和服务上与自建团队相比存在差距。
中国快递咨询网首席咨询师徐勇曾表示，目前，国内不少快递公司已可以胜任干、支线运输任务。电商企业可以与快递企业合作，走“自建团队+外包”的混合模式，在成本、效率和服务等价值方面找到平衡的同时，将由自己承担的物流配送压力向快递企业分散，提升整体配送效率。
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