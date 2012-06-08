华清嘉园“创业帮”：800元就能办公

2006年，一大批Web2.0企业诞生在华清嘉园小区，为什么是华清嘉园？6年了，他们现在在哪里?

“原来我记得这里三块多就算贵的了。”狗民网创始人唐阳坐在五道口旁边的桥咖啡，指着对面的华联大厦对《创业邦》说，“那里的房子一平方米租金已经到7.5元，清华科技园6.5元、7元，你租个200平方米，一天1400元，一个月就是4.2万元，建筑面积200平方米，可能使用面积就100多平方米，塞不了几个人。”

唐阳说的“原来”，是在2006年左右，当时，清华大学毕业的他已经创办了好几个公司。他的狗民网就诞生在五道口附近的华清嘉园。当时的华清嘉园，聚集了很多像他一样的互联网创业者。

那个时候，唐阳手头有些小钱，喜欢到处转悠看看项目。他说，当时发个短信息就能把同在华清嘉园创业的几个师兄师弟拉到小区花园里聊天。很多师兄创办的企业大部分在这里，谁需要钱了就找他去看看，他投了四五个项目，还在2006年做了王兴的天使投资人。

华清嘉园，一个位于五道口地铁旁的普通居民区，曾经是互联网创业者的天堂所在。在这里，走出了校内网、暴风影音、饭否、美团、酷讯、抓虾、美丽说、酷我、一见等互联网企业。

“我觉得华清嘉园有这么几点有意思的地方：第一，它靠着清华北大，这里面的毕业生，出来以后可以就近在这工作;第二，附近的生活服务设施比较好，比如附近有桥咖啡、雕刻时光，大家可以在这里坐一坐、聊一聊，喝点儿东西。第三，交通方便，附近就是五道口城铁。”唐阳说。

800元就能办公的地方

2006年，在创办狗民网之前，唐阳就一直在搞“各种创新的事情”，他之前几次创业，都是在华清嘉园周围，但都不是那种特别有爆发性的公司。做养狗社区狗民网，是受妻子养兔子的启发，养只兔子一个月花400元到500元，让唐阳看到了其中的商机。

唐阳决定做一个狗狗社区，他找到了同在华清嘉园的创业者吴萌野，后者做了一个比较搜索网站百搜网，听了以后觉得这个想法挺靠谱，便热情帮忙，狗民网这个域名是吴萌野帮忙注册的。吴萌野后来去了音悦台，成为创始人张斗的合伙人。

狗民网诞生在吴萌野的办公室里，唐阳借了其中的两张桌子办公，就和清华电子工程系的师兄邱国良一起创业了。过了一段时间，唐阳在附近的东升大厦租了个两居室。他们在客厅办公，另外两间，则租给朋友住，他们白天办公，朋友晚上回来住。这样，公司一个月的房租成本只需要800元。

唐阳当时还做一点天使投资，喜欢投那种“创始人刚刚产生一个想法，特激动，却得不到任何的回应和支持，或者创始团队两三个人，凑了50万块钱，很快就花光了，成了一个没着没落的企业”。

有一天，唐阳去位于学院路海丰园的“小黑屋”见了王兴，发现王兴搞了“挺好看的一个社交网站”，就是后来广为人知的校内网。当时的校内网在一个三居室里，只有王兴、王慧文、赖斌强三个人，白天办公，晚上就睡在那里。三个人已经没钱了，寻求协助。

唐阳投了几万块钱，成了王兴的天使投资人，同时他还担任校内的推广顾问，他推荐王兴把校内搬到了华清嘉园，这里从此成了王兴每次创业的起点。后来的饭否、美团，都是在这里起步的。当时的合伙人赖斌强、王慧文在校内出售之后，在华清嘉园合伙创办了淘房网，如今被王兴拉进了美团网，这是后话了。

最开始的时候，狗民网发展不温不火，唐阳也没有把主要精力放在公司。6年来，狗民网一直未实现盈利，前前后后唐阳连借带凑投入了1000多万元。但从近几年开始，狗民网的发展开始稳步上升。

“这两年开始有规模收入了。我记得2009年是30万用户，那时候厂商已经觉得有点儿不能忽略了，现在是80万用户，每年厂商做预算的时候都会打招呼，通报他们今年的预算规模，问我们的年度计划。”唐阳说，广告稳定了，他现在愁的是网站的表现形态。

2010年，狗民网开通了网上商城，如今已经累计有1万人购物，慢慢进入了稳定增长期。唐阳最初并不同意做商城，觉得太重太累，但下面的人坚持，一个经理要做。运转了一年多，他发现效果还不错。

“用户有需求，他在其他地方买不放心，他认为既然厂商在我们这里做广告，我们卖的货肯定是真的。”唐阳对狗民网很有信心，他曾去美国做过考察，在这一领域已经出现了好几个上市公司。如今的狗民网大约有60个人，最近，他们推出了一个金融产品，帮助客户更加经济地养宠物，很受欢迎。

“这个行业很大，在发达国家这个行业市场规模是电影产业的4倍。美国电影票房是120亿美元，宠物是500亿美元。我们国家10年之内一定是一样的。”

2006年诞生于华清家园的还有酷讯网。那是百度前员工吴世春和朋友陈华创办的一个生活搜索网站。

2005年底，在外打工者照常面临着买火车票的问题，陈华告诉吴世春，自己可以做一个更好的买票工具，吴世春觉得很有商业价值。于是，2006年2月，在华清嘉园11号楼1706，吴世春和陈华一起，创办了酷讯。上线之后，在没有任何推广的情况下，20天之内，流量蹿升到全球1000多位。3月份进行了A轮融资，6月份就拿到B轮。2006年11月，吴世春把公司搬到了附近的财智大厦。

当时的酷讯同时做了好几个产品，房产、旅游、招聘、租车、汽车，还有火车票。吴世春说，他们在融资之后，犯了冒进的错误。

“酷讯是从火车票起家的，火车票延伸到机票很容易，机票延伸到酒店很容易，但是火车票延伸到房地产就有点远了，最后双方受敌，而且每个领域都有大公司在做，创业公司要同时做好几个方向的话很难维持。”吴世春说，当时为了验证火车票能快速拓展其他领域，酷讯先做了两个产品，一个是房产，一个是做招聘，后来为了融B轮，做了更多的产品，把整个公司弄得特别庞大。到了2007年，为了冲排名，做流量，投入就更多了。

“对于一个产品来说，用户要么把你看成一个旅游的行业的，要么把你看成一个房地产行业的，你不可能两个都占，你不能说我是一个做房地产跟旅游的公司。”吴世春说，当时房产频道流量已经超过搜房网了，但还是忍痛把它砍掉了。

吴世春总结说，酷讯犯的错误，就是在用户量没有足够多的时候，提出了不切实际的目标，团队膨胀得很厉害，“VC的胃口也膨胀得很厉害，等经济危机来的时候，期望值跟实际情况落差太大。”VC原来期望酷讯成为挑战百度的公司，因为不满意公司发展，他和陈华都被迫离开了公司，投资公司找了一位职业经理人去担任CEO。

“我不恨他们，也不埋怨他们，这只是正常的错误。”吴世春说，“我后来和徐易容总结，第一次创业，比如说第一次拿到VC的钱的时候，可能会没那么有经验，会犯一些错误。”吴世春说，“第二次创业，状态完全不一样了，你知道怎么去管理董事会，怎么去管理VC，知道什么时候、什么节点去融钱，要多少钱?怎么判断整个大环境，我觉得这个很重要。”食神摇摇近期刚刚获得晨兴的B轮投资。

诞生于华清家园的企业，还有百度前员工林应明和段晖创办的一见互动，徐易容和百度前员工谌振宇联合创办的抓虾，前百度员工曹炜斌、李金波创办的即时通讯哈达网，以及冯鑫的暴风影音。如今视频网站一见因资金问题关闭，抓虾则因迟迟找不到盈利模式被迫易手，哈达网最近的消息，是即将出售给雷军的小米公司，暴风影音则在努力寻求国内上市的机会。