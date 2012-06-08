Cheezburger：“萌”生意

2011年1月，美国幽默出版商Cheezburger获得了3000万美元的风投，在投资机构名单上，不乏软银资本以及Foundry集团、Madrona投资集团等知名的机构。幽默出版商?这会是一家怎样的公司?

答案是，它是一家网站，提供的核心内容是“可爱的动物图片+搞笑的拼写错误”。据说它的创始人第一天就有利可图了，因为它除了拥有巨大的页面浏览量和广告量之外，Cheezburger还成功地培养了较高的品牌知名度，设立了LOLmart商店，出售书和贺卡等印制产品。

高质内容为王

Cheezburger由曾经当过记者的本·韩(Ben Huh)在2007年创立，网站主要提供轻松幽默的内容。

几年前，Cheezburger推出幽默网站Icanhascheezburger(icanhascheezburger.com)，之后又逐渐推出更多的幽默网站，现在它旗下的50个站点每天会收到用户提交的1.5万张滑稽照片(或录像)，其中2%会发布在网站上，而所有站点每月的页面浏览量总计也超过了3.5亿。

Cheezburger公司的主要营收来源是广告。很多人可能觉得好奇：滑稽内容如何能吸引优质的广告主呢?Cheezburger首席技术官斯科特·普罗德(ScottPorad)给出的答案就是：“提供更多高质量的内容。”

提供更多高质量的内容，一直以来是Cheezburger发展的最大驱动力，同时也在该公司向前迈进的过程中发挥了重要作用，普罗德表示：“我们把80%的精力都放在了内容上。”

为了确保提供高质量的内容，所有内容在张贴到网站之前，都会有3到4位编辑进行审查，而且Cheezburger也减缓了推出新网站的速度(之前它曾每周推出两个新网站)。普罗德说“用户宁愿去少数几个大网站，而不愿意去很多小网站”。

多向发展业务

或许，幽默笑话这样的难登大雅之堂的内容也会拥有高品质，这似乎令人难以置信。

然而，广告主还是注意到了Cheezburger网络。

Cheezburger最近开始加大广告攻势，它组建的小型的营销团队跳过了中间机构，直接与广告主取得联系。TBS电视台最近就与Cheezburger合作，为电视连续剧《有邻自地狱来》(Neighbors From Hell)开展了一个特别的促销活动。

在Cheezburger，内容显然拥有至高无上的地位，但内容也可以以产品的形式出。

比如，当假期来临，他们将把精力放在LOLmart商店的重新设计上，为即将到来的假期做准备。而在印制产品方面，Cheezburger很快将推出一本新书，而公司以前出版的几本书很快就上了《纽约时报》畅销书排行榜。