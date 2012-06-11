电商成传销新变种 卖的不是商品是奖励制度

编者按/无论吹嘘的多么美好，醉翁之意不在酒！众多涉嫌传销的网站其本质上只是创立者的一个圈钱工具，目的是快速而低成本的招商，并不是卖商品。最终，这类网站只是吹了一堆肥皂泡，不可能实现真正的发展，而之前承诺给投资者回报基本上也无法实现。针对近期频频曝出的电子商务网站“涉传”内幕，本报记者进行了追踪报道。

近日，电子商务网站涉嫌传销被调查的新闻此起彼伏，先是太平洋直购网董事长唐庆南被捕，紧接着是福建百分百返利网传销骗局崩盘，高层携10多亿逃跑，随后是温州炬森科技有限公司老板涉嫌传销跑路，被骗会员上万人。

不仅仅是上述引发关注的几个电商网站，“万家购物网”“百业联盟网”“e科威士”等电商平台也频频撞线。迹象表明：电子商务网站正成为传销的新变种，并成为重灾区。一批自称做电子商务的网站，打着“消费返利”“零元购物”等诱人的口号吸引会员，并在线下用传销的奖励制度来拉人头圈钱。

披的是电子商务的外衣

“零门槛、零风险”这是太平洋直购网的招商噱头。“只要你找来两个人(拉人头)就能赚钱了”太平洋直购网披着电子商务的外衣，干的却是传销的事。

“我不但没有赚到钱，反而血本无归。”一位缴纳了十几万元保证金的渠道商表示，直到4月15日晚到16日清晨，公安机关集中围剿了太平洋直购网总部，并抓捕了包括他的上线在内大区级以上渠道商后，他才发现被骗了。

据了解，太平洋直购网在劝说投资者加入时一般都宣称：公司业务主要由两部分组成：一是投资者自己去网站消费同时赚取消费后的PV积分返利；二是靠“拉人头”的方式来赚钱，即通过发展下线来赚钱。

工商部门调查后显示，太平洋直购网设计的商业模型是蛊惑会员缴纳“诚信消费保证金”成为渠道商，以此获得无限邀请他人成为渠道商(下线)的资格。据太平洋直购网的资料，它的渠道商共分12个层级，保证金最少需要交纳7000元。

“太平洋直购网做电子商务的目的不是销售商品，而是把它当做一种招商的手段，用了电子商务嫁接的幌子，类似于做集资的游戏。”对此颇有研究的九方马管理顾问有限公司总经理王万军告诉《中国经营报》记者。

而太平洋直购网正是通过收取高额的保证金，将全国各地市的代理权卖给渠道商，各级别的渠道商再通过不断地发展下线代理，通过层层提成的方式收回自己交的保证金。

“咱们不能靠卖商品赚钱，而是靠拉人头赚钱。”此前一位太平洋直购网的招商人员直言。据了解，太平洋直购网的保证金无法退还，渠道商不得不通过不断发展下线的方式来回本并赚钱，而一些渠道商发展下线不利即被套牢。

事实上，太平洋直购网的操作套路，只是众多涉传电商的一个缩影。

卖的不是商品是奖励制度

目前，一批打着“消费=存钱=返利”“消费返利”“零元购物”等诱人口号的电子商务网站，都成为了传销的新变种。

除了太平洋直购网，包括“万家购物网”“百业联盟网”“百分百返利商城”“e科威士”等类似的电商平台不断地出现，其模式有线上的购买返利或线下拉人头等。

“现在打着电子商务旗号做传销或非法集资的特别多，他们的商业模型设计得天花乱坠，具有很大的欺骗性。”王万军表示，其实投资者要看一个电子商务网站是否有生命力，只要看其商品是否卖得动，因为只有产生了销售才会有利润，各个环节的利益相关者才能得到利益，否则这些人的利益无法保证，除非他们有其他的来钱渠道。

事实上，无论是太平洋直购还是福建的百分百返利网，这些网站大多是披着电子商务的外衣，在网上建立传销奖励系统，利用互联网发展会员，要求交纳一定费用或购买产品，以获得积分、返利等，并要求会员拉人。

“这些网站的商业模型都建立在网购这一块业务蓬勃发展后怎样帮助会员获得利益这一基础上，但这只是一个预先的假设。”王万军告诉记者，他们一般都会宣称自己的网站非常厉害，而网购已经是一个不可逆转的发展趋势，投资者与该网站合作获得省级代理、市级代理后，将会赚取巨额利润。还有一种方式是平台模式，让商家进驻这个网站平台，交取进场费或购买消费卡。

无论吹嘘得怎样美好，醉翁之意不在酒，这些网站本质上只是创立者的一个圈钱工具，它的目的是招商，而不是卖商品，最终这类网站也不可能做起来，之前承诺给投资者的回报也无法实现。

“这类网站根本不是做电商的心态，它不在乎是否有人去购买它的商品。比如我们放到京东等渠道上的商品零售价是100元，而到这个网站的零售价就翻一番，价格高得离谱，而这些商品都很容易比价，谁还愿意去购买呢？”一位给网站易富宝供货的代理商告诉记者，之前每个月还有一两单的销量，但现在基本没有订单。

不过在王万军看来，最终投资者交纳保证金或购买卡的目的已经不是消费了，他们也不关注网站卖什么商品，而是看重网站的奖励制度。“这是一个按照倍增原理的传销奖励制度，交钱买产品已经不是最重要，重要的是你获得了一个做生意、发财的机会，你可以去发展下线，而你的下线再去发展下线，而你通过层层分利不断地赚钱。”

实际上，传销模式之所以会顶风向电子商务平台蔓延，不仅仅是因为近几年电商行业的兴起，还因为传销能够快速地发展，形成黏度较高的会员群体，而这正是电子商务网站运营最大的一块成本。