【商业模式】电商恶斗下的新食物链：代运营市场达百亿

电商的狂热没有成就自己，却开辟了新的桃花源。

数据显示：电商代运营市场份额已达百亿元，并以每年300%的增幅高速成长。而随着电子商务的快速发展，这个市场在未来几年的扩张速度会更快。

“虽然是寄托于电商之上，但电商的亏损并不会影响电商代运营企业的发展。”国内电商代运营公司瑞金麟创始人安士辉说。也正是在天猫、京东烧钱对峙那天，瑞金麟拿到了今年以来的最大订单。

“反环境”生长

“我们计划年内将签约合作品牌增加一倍，在服饰和快销领域精耕细作。”安士辉说。

据了解，电商代运营行业从产生至今只有四年时间。由于传统行业纷纷进入电商，但企业本身却缺乏电商运营经验，则会由专业的代运营公司帮助打理。赛迪顾问刘元认为，越来越多的品牌企业开始倾向于网络营销，打造自己的网上品牌店，给了电商代运营企业广阔的发展空间，并且不需非常烧钱就能有稳定的业务。

事实上，电商代运营模式迅速成长的契机跟“美邦事件”有着密不可分的关系。2011年美邦服饰发布公告称，考虑到盈利难以保障，决定停止进行电子商务业务平台邦购网的运营，原先的网购平台将交由控股股东打理。而在这之前，美邦已经在电子商务方面投入近6000万元。之后，很多企业不再选择自建电子商务网站，而选择代运营模式。

随着电商的竞争环境愈加恶劣，企业会对运营各个细节的要求提高，而这显然是电商代运营企业的强项。

与血拼无果的电商企业相比，代运营公司的确实现了变现。“除了极少数新进入的小公司，绝大多数代运营都是盈利的。”丽人丽妆总经理黄韬说。