第三方应用受害者大盘点：苹果伤到了谁？

在人们的翘首企盼中，苹果iOS6如约而至，消费者看到功能当然是眼前一亮，但对于开发者而言却可能百味杂陈。相对于Android，iOS可定制程度不高，很多第三方应用致力于开发系统中没有带的某些必要功能，然而在新系统中大量添加原生功能，无疑对第三方应用造成了严重的打击。因为苹果出品的东西，总能做到比人们想象的还要完美，让你没有理由去继续用一个第三方的应用。

Siri-各种点评类和生活服务类网站

Siri作为非常好用的一个功能入口，如今是更加强大了。支持中国各种方言，同时支持开启第三方应用。但它默认支持什么样的应用和服务，除此之外的其他应用就要受到影响。比如，点评方面他可以在国内指定大众点评作为合作伙伴，那么口碑、饭桶就受到冷落。同样，机票选了携程，那去哪儿就会有影响。

从演示中我们可以看到Siri和第三方的合作基本上是排他性的，因为同时列出多家结果可能会因为选择太多而影响用户体验。而看到美国人调戏Siri的视频不知让多少中国玩家流口水，可以想见Siri将是一个巨大的入口，而对这个入口的抢夺可能演变成新一轮的进化战争。

Facebook、Twitter和国内社交网站整合-第三方客户端

这两个世界上使用人数最多的社交网站已经有了自己的官方客户端，但第三方总有存在的空间，原因就是官方的客户端只有一种样子。然而，无所不在的系统级别嵌入将很快让用户爱上这种无缝体验，客户端的存在意义变得越来越稀薄。国内是访问不到这两家，但和微博整合了呢？这个效果几乎是显而易见的。第三方微博客户端将蜕变为拍照滤镜、输入板、换肤等小众特色功能主打，生存空间将被进一步压缩。

来电管理-各种手机卫士

当初苹果把360各种应用下架的时候我们就可以大致猜到苹果要做啥了。果然如此，千呼万唤始出来的来电应答、夜间睡眠模式等做的比现在的越狱后安装的应用要更加平滑。而且，同时采用原生和第三方手机来电管理可能会导致冲突问题。所以可能国内xx卫士的存在意义就剩下来电归属地了，不排除苹果针对中国市场特意加入这一功能的可能性。

Facetime支持手机网络-Skype等

imessage让微信吓出一身冷汗，facetime更可能直接断掉skype的后路。当功能差不多的时候，不同的选择比拼的可能就是个用户数，朋友圈。你的朋友都在哪里，你就用哪个。微信算是活过来了，但Skype在国内本来就没啥份额，现在就更是前途难料。

离线阅读网页-Readitlater和Readibility等同类应用

这就不用我解释了吧？功能完全一样，没有半点区别。

共享照片流-网盘和Path等熟人社交应用

Path的目标用户群，既不像微博那样面对整个公众，也不像sns那样还是有多年未见的老同学，是针对熟人的小圈子。在实际应用中小圈子交流主要是签到、传图片和写状态。现在这里面最重要的照片分享通过iCloud完美解决，你可以分享给特定数量的朋友，还省略了重新拍照和选择照片的过程。幸亏iCloud在中国的用户还不是很多。对于网盘，理由同上。

护照夹-手机会员卡、优惠券类应用；生活提醒类软件；机票车票预订软件

有一款名叫“么卡”的应用做的就是护照夹做的事情。它成为直接的悲剧。其他优惠券，只要商家选择和苹果合作，就能进去，这要看苹果在中国市场的BD拓展如何。至于实时的航班信息变更，还能充当登机牌，航班管家此刻不由得泪流满面。

哭泣的还有街旁。通过优惠券功能的接管，街旁等LBS应用彻底失去了签到的商业价值。到了店铺附近就能自动提示，还是不用用户安装本来就有的，这冲击太大了。各位BD们，一定要给力啊！

地图-谷歌地图、第三方地图、导航应用

如果iOS6的地图支持离线存储，那百度地图等在中国大陆之外就彻底失去了存在意义。谷歌着急在苹果发布会前几天开展大规模产品发布，也是为了尽可能挽回默认地图更改的不利影响。

苹果的路况信息面临数据量不够高的问题。对此他想到的一个聪明的招数就是让用户贡献数据，你看到的路况居然是来自同一时刻和你一同使用地图的其他用户。这种方法让同样想到这个点子的导航犬显出尴尬。他们也许只剩下把路况分享给微博和好友私信等更强的社交属性可以开发了。

在中国，这些地图面临的最大一个问题是，导航不准。所以，苹果如果能搞定相关管理者，才最终可以确保干掉第三方地图和导航。而谁能担保领导们自己或者他们的孩子没有在用苹果系统？这也许是最大的杀手锏。

苹果不管是桌面还是移动操作系统都有着自己做很多东西，包揽全部应用的传统，微软则选择了在自己的Windows上只有最基础的功能，其他大多依靠第三方软件的开放策略。这种格局的形成，多少要归功于微软如日中天时，Mac份额还小，因此不用像微软捆绑IE那样面临垄断的指责。但是现在，苹果已经不再是操作系统领域的小虾米，面对新形势，是否也要考虑像当年对待微软那样，对苹果采取类似的限制措施，以给第三方开发者提供生存空间呢？