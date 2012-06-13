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【商业模式】私募创投洗牌在即：募资、投资、退出三面遇冷

2012-06-13 09:03 作者：辛灵来源：南方都市报 评论(0)T|T

6成投资者追捧生物医药互联网成明日黄花

受整体经济下滑影响，创业投资暨私募股权市场在2012年迎来了低估调整期，募资、投资、退出皆遇冷，市场情况不容乐观。清科研究中心调研显示，79.5%的VC/PE投资者认为VC/PE市场处于行业洗牌阶段，未来将出现调整，且投资回报预期下降。从投资领域来看，生物技术/医疗健康成为今年的热点。

据南都记者采访了解，因经济增速放缓及股市低迷，创投和私募面临募资难、投资机会少和退出渠道窄、回报下滑等困境，料将持续整年。

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