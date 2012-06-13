各视频网站竞争靠烧钱

6月12日凌晨消息，原来在电视剧长视频前仅15秒左右的广告时间，到今年悄然翻倍达到40多秒，逐渐成为土豆、优酷、奇艺、搜狐视频等网站的标准配置，视频网站方面称此举是因为广告价值被严重低估，也意味着广告占收入大部分的视频网站依然面临烧钱压力。

根据新浪科技的随机测试，目前奇艺、搜狐视频、优酷、土豆电视剧、电影等长视频的片头广告，时长平均已经为45秒左右，最少都在40秒以上。而这一数据在前两年，仅仅只有15-20秒左右。在优酷上甚至时长仅为1分半钟的短视频，广告就达到15秒。

这些悄然强加的广告时间引发用户强烈不满：为什么不能像Youtube那样，广告播放5秒后出现跳过广告选项、或者是采用后贴片的广告方式？

在数日前的优酷北大校园行活动中，优酷高管就面临这样的质疑。优酷总编辑朱向阳在回答此问题时颇为无奈，“我也想让大家看内容，不想让大家看广告。”优酷CEO古永锵(微博)则开玩笑称，“如果大家每人给我们优酷一毛钱，我们就不放广告。”

搜狐视频CEO邓晔也在公开场合面临过类似提问，她则认为广告时间的越来越长，“是证明视频行业广告价值实在是被严重低估了”。邓晔也坦言，广告时间的表现形式太单一，“完全没有发挥和利用整个新媒体更多的相对互动性的价值传递”。

40秒以上的广告时间用户是否能接受？虽然用户抱怨很多，但国内目前未有统计数据。易观国际(微博)分析师张颿引述美国2011年上半年的一段数据称，一段30秒的广告在长视频、中视频、短视频的完成率分别是90%、73%和63%。

“这是一个关于广告容忍度的统计，如果视频超过20分钟以上，用户对广告的容忍度都能够到90%以上。”张颿说，他同时指出，中国的视频用户已经在电视上收到了教育，对于影视剧广告已经有了认知，而视频广告比起电视还相对少一些，用户接受度也相对高。

但是下一步，这些视频网站会不会将广告时间提升到1分钟、或者出现中插和后贴广告？

邓晔则指出，广告时间超40秒以上已经是行业标配，虽然中插和后插还没有看到，但不是行业规模性的解决方法。张颿认为，由于视频广告处于弱势形态，并且是目前视频网站重要的收入模式，未来广告时间还有可能加长，到1-2分钟都有可能。

在北大优酷的活动上，古永锵就强调，优酷之后会马上会推出收费服务，不看广告的用户可选择这种付费服务。事实上奇艺、搜狐视频等早已推就推出会员服务，权限包括屏蔽广告、高清高速看片以及观看收费影片等功能，但目前收入依然不成规模。

“而当用户容忍度降低的时候，难以培养的付费模式，就可以逐步受到用户关注，这也是视频网站探索的重要渠道。”张颿说。

根据土豆、优酷披露的第一季度财报，虽然两家营收增长同比分别为76.7%、111%，但成本增长率却分别为121.8%、156.8%，距离盈利目标依然较远。

在视频网站成本中，除了带宽费用，最大支出就为版权采购，虽然优酷合并土豆联合采购，搜狐视频、奇艺和腾讯视频也组成联盟联合采购版权，虽然版权价格有所回落，但依然保持较高的价位。分析认为，今年是视频行业发展关键年份，如何盈利也将成为关键话题，视频网站依然面临很大压力。