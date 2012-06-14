【商业模式】新顶级域名：一场巨头的互联网圈地盛宴

.com/.net/.org这是一系列人们熟悉的后缀,但有没有想过一天，在登陆工商银行的时候不需再输入www.icbc.com.cn而是直接敲击icbc.bank就可以轻松完成跳转?也许这个日子已经离你不远了。

不顾反对 ICANN重开顶级域名申请

互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)此前不顾业界批评及法律机构顾虑的，决定在今年1月12日开始接受新的域名申请。同时ICANN为每一个顶级域名标价18.5万美元，此外注册企业还需要每年缴纳2.5万美元的续费管理费。

此次申请，更是允许在所申请的域名中含有中文等非拉丁字符，例如中信集团申请的“.中信”、CNNIC申请“.公司”就位列公示的申请表之中。当然为了规避法律风险，ICANN曾承诺，将会迅速撤销侵犯注册商标的域名。

据了解，今晨(6月14日)ICANN正式公布了全球新顶级域名的申请名单，截止日前，共收到1930个新顶级域名申请，其中美国居首，申请数量达884份。

“后.com时代” 巨头的互联网圈地盛宴

谷歌花费1887万美元申请102个顶级域名、印度巨头Directi集团斥资超600万美元申请31个顶级域名，这些此前叫嚣着抵制域名申请开启的排头兵们，此刻突然摇身一遍成为了ICANN申请名单中最大的拥趸。当然比起价值1400万美元的天价域名Sex.com来说，好像巨头们的新投资显得如此超值。

如果说大多企业在顶级域名的支出是为了保护自身的网络知识产权的的话，那么印度Directi集团的注册则更像是对细分行业顶级域名富有针对性的“殖民地”式圈占。

我们来看下印度Directi集团所提交的域名注册列表：.web .shop .bank .law .news。作为企业你是否曾想过让news.news、best.shop、icbc.bank成为客户的登陆字符呢?似乎后者的细分行业域名较.com更加的直观与清晰。可以预见到的是，如若Directi集团将上述域名注册成功的话，系列域名的待价而沽在所难免。

如果说在每一串英文字母组合后，惯性的输入“.com”是一种操作习惯的话，那么我想把ICANN新顶级域名开启的那天划分为“后.com”时代。

也许我们的互联网生活真会因此而改变。