【商业模式】社会化电商网站还有哪些新机会

以美丽说和蘑菇街为开端，国内的社会化电商网站逐渐繁荣起来。那么，除了美丽说和蘑菇街，社会化电商还会有哪些不同的形态和新的机会？作为导购性质平台，社会化电商网站背后是否需要电商巨头的支持，而发展到什么样的阶段又会遇到天花板？

在动点科技互联网主题日杭州站的活动中，我们邀请了蘑菇街CMO李研珠、逛CEO钱志龙、花瓣CEO刘平阳以及淘宝商家事业部社会化电商负责人李杰来共同探讨。

蘑菇街李研珠坦言，作为淘宝的上游，在蘑菇街做大了以后，淘宝方面已经开始紧张。淘宝李杰则回应称，确实淘宝不希望有大的上游，但是对于目前的淘宝来说，重点仍在让网上的交易顺畅，更安全方面，不会涉足导购，希望通过开放平台去做。

目前的社会化电商网站有的更偏媒体属性，侧重编辑推荐（比如逛）；有的更偏社区属性，侧重用户推荐（比如蘑菇街）。李杰建议，创业者结合自身的优势去做即可，从淘宝的数据来看，这两者在导购上的作用是差不多的。

同时，嘉宾们也一致认为，社会化电商的空间很大，会有不同的作法，在具体的领域上，除了现在竞争激烈的女装，也看好母婴、家居、旅行等其他垂直领域。

以下为部分文字实录：

蘑菇街→李研珠：蘑菇街做大了淘宝很紧张

电商主要要解决两个问题，去哪儿买和买什么，淘宝解决了去哪儿买的问题，但是买什么，淘宝没有解决。我们是把有同好的人，或者亲朋好友喜欢的东西，给你看，要是觉得还不错，就去买。蘑菇街不大会编辑很好的专题，完全靠用户的力量，更像平台，媒体属性弱。

在社会化电商这块，现在都挤在女装领域。主要用户群体是25岁以下的年轻女生，其实有家的女人、有孩子的女人、孩子上学的女人，还有男人，老头老太太等等，生意非常多。别人不做，那我们就开始做，涉足家居推出了蘑菇家。

实际上，蘑菇街做大了，淘宝很紧张，因为谁也不希望自己有个上游，而且还挺大。

淘宝→李杰：淘宝不会自己做导购

淘宝希望上游有1万个蘑菇街，每家收入都2万/天。但是淘宝不会自己做导购，每家公司都有自己的特长，在内部不同事情也有不同的优先级，淘宝关注的重点仍在如何让交易更流畅，更有保障，物流更可控等等，短期内很难撼动，所以我们才去借助开放平台去做。

在导购这块，目前的数据，媒体属性和社区属性的导购是差不多的，增长趋势是非常快的，市场空间很大。创业者如果要涉足，考虑两个方面：一是你的优势 是什么，如果是时尚杂志出来的，有媒体属性的优势；如果做社区的，就有社区运营的优势，根据自己的优势来；二是去切入细分市场，现在女装很激烈，并且已经 有龙头出来，可以考虑其他细分领域，比如旅行、母婴、家居等，这些都是非标相关的，生活经验分享类的。发挥自己的优势，把执行力做好。

逛→钱志龙：结合场景来做导购

我们每个人的需求都是不同的，个性化的，也有很多机制去满足需求。逛采取的是偏重生活场景的方式，让用户在逛的过程中去满足需求。

我们有两类情景，一是你的生活场景，比如喜欢钓鱼或旅行，当你的生活方式有需求的时候，发现这个东西没有，去买；二是跟生活阶段有关系的，比如刚买了房，买车，有了小孩，这个时候会产生大量的需求。我们更强调逛的感受，在逛的同时顺便把东西买了。

目前逛的大量的内容在编辑产出，以后我们会在这一块进行很大的社会化，让每一个人去表达自己的生活方式、不同阶段的诉求，通过协作，把商品组织起来。

在电商1万亿的市场里，导购会占到30%左右，按照5%的交易佣金，导购的市场规模在150亿左右。在这个市场里面，会有不同的作法，不同的产品类别，都有相应的门道，用户群体和特征也不一样，要专门做，才能做好，一家是做不了的。

花瓣→刘平阳：前期重点培养用户习惯

花瓣偏兴趣服务，前期希望把用户在网上搜集东西的习惯培养起来，看到好的内容，想去拥有，后面再对接淘宝数据。导购，在我们这里会更加顺其自然，不是很刻意围绕购物去做。

导购这块，市场增长是很快的，每个人都有机会。很多其他的品类也适合去做导购，另外构建场景化的东西，想办法把用户留下来，让他们在这里逛起来，导购价值才能体现。