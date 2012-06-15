【商业模式】团购行业回归盈利正道

拉手网创始人兼CEO吴波认为， 一个公司会经历不同的发展阶段：第一阶段应该快速抢占市场份额。

日前，拉手网吴波在接受媒体采访时表示，拉手网在全国150多个分站中，已有2/3的站点实现了盈利，在今年内预计将实现全站盈利。拉手网或成为国内首个实现盈利的团购网站，这将带领团购业步入整体盈利的快车道。

团购行业自2012年入春以来，行业整合如期而至，即使是排名靠前的诸如24券、团宝等网站也都陷入经营困境。伴随团购行业马太效应的愈演愈烈，已有近千家团购网站消失殆尽。在资本输血不足的情况下，团购网站只有依靠自身健康“盈利”，才能走出困局。

拉手网创始人兼CEO吴波认为， 一个公司会经历不同的发展阶段：第一阶段应该快速抢占市场份额;第二阶段应精细化运营、实现企业盈利。目前，投资人积极性减退，只有自己止血才能求生，否则只能等死。

正如《南方日报》评价的那样，经过这一轮的大洗礼，国内团购行业已出现可喜迹象：部分团购龙头已经结束了“赔本赚吆喝”的阶段，开始实现盈利。这对团购业来说，无疑是一个重要“拐点”。此外，很多团购企业也放弃了此前一味烧钱的模式，回归到以“盈利”为目的的理性发展轨道，并通过兼并、与电商合作等模式，整合资源，寻找到新的发展空间。

正是因为吴波的远见以及对团购行业未来发展趋势的深刻洞察，拉手网再次棋先一招，率先关注盈利，完成了完美的弯道提速，拉开了与竞争对手的身位。

而这并不是一朝一夕的事情，早在今年年初，拉手网就将网站业务的精细化运营提上日程，首先与IBM合作上线ERP系统,优化内部资源配置;在全国联网12315绿色通道，将精细化服务落到实处。在产品创新上，拉手网新增拉手商城、拉手加等新业务，确保了用户的粘性。

伴随拉手网规模的不断扩大，人员的优化和升级则被摆在首要位置，拉手网在强化团队培训和管理同时，提高了每个员工的单兵作战能力。目前，拉手网单个销售人员产生的销售额和利润，从去年中到现在增长了3~4倍。“团购不再依靠人海战术，追求人均产出的时代悄然来临了。”有业内人士这样分析说。

分析人士指出，团购行业洗牌加剧促整个行业进入理性发展轨道，目前网购网站亏损已是行业普遍现象，盲目的市场投放以及价格厮杀只会让团购网站生存更加艰难。拉手网在行业内率先做出精细化运营的战略调整，冲刺盈利的决心无疑给深处困境的团购行业带来更多信心。