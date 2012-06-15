【商业模式】倒卖车牌形成产业链 二手车牌卖价15万

中国汽车消费惨淡，京沪两地车牌市场价却一路飙升，从事新车牌照及二手车牌照相关服务者成为获益者。京沪两地滋生的牌照产业链已经相当完整，以上海为例，已经形成了“黄牛”、代拍公司、经纪公司携手抢拍、倒卖私车额度的产业链。

当中国汽车消费惨淡之际，京沪两地车牌市场价一路飙升，从事新车牌照及二手车牌照相关服务者却成为其间获得暴利者。上海主管部门已经开出限制车牌过快上涨的四大药方。

自北京实行车牌摇号制度以来，车牌成为稀缺资源，竞拍者云集，中签率一路走低。不少车主因中签免费车牌无望，转求二手车牌，导致北京二手车牌照价格飞涨。日前，一位北京车主以15万元的高价购入北京二手车牌照，以方便新购的法拉利(微博)跑车出行。该跑车市场售价约500万元至600万元；无独有偶，上海私车牌照拍卖价和二手车牌价也不断创下历史新高。继4月车牌价格首次冲上5万元大关后，5月车牌价格继续飞蹿，最低成交价64000元，平均成交价64367元，分别较4月分别上涨3000元、2741元。

供远远小于求，导致京沪两地车牌市场价不断走高。按照公开统计数据显示，上海约2.6人争夺一张车牌。5月，上海私车额度投放量增至9300个，投标数为24230人。北京约44.8人争夺一张免费的北京车牌；预计6月争夺将更激烈，参与摇号者将远远超过5月。截至6月8日24时，北京小客车指标申请累计收到个人小客车配置指标申请和确认延期的共969119个，5月这一数字为92万余人。此外，5月有23979家企事业等单位申请小客车配置指标41306个。

由于新车牌照难求，京沪两地滋生了牌照产业链。以上海为例，已经形成了“黄牛”、代拍公司、经纪公司携手抢拍、倒卖私车额度的产业链。在淘宝网上有一个著名的卖家——“红砖拍牌”，收费900元，提供沪牌代拍服务。“红砖拍牌”经营代拍多年，卖家骄傲自称：“红砖一直以来都在被模仿，从未被超越。是淘宝唯一纯拍牌信誉能追溯到两年前的卖家。”截至6月13日，509个买家为“红砖拍牌”留言。以509位买家粗略计算，收入应该超过45.8万元。“红砖拍牌”的底气在于“命中率高”，卖家打出“上海代拍车牌代理拍牌额度最低价加200必中”的旗号。据其介绍，5月客户全部低价命中。

代拍新车牌照只是牌照产业链中利润最低的环节，经营二手车牌照的利润更高。比如，北京上海均出现低价收购、高价出售二手车牌照的经营者。据了解，上海“黄牛”们还通过洗牌获得利润。按照“黄牛”所言，先上二手车的额度，将二手车带牌过户到欲购牌者名下，然后办理退牌更新手续。如此一来，二手车卖给了黄牛，但牌照却转给欲购牌者。且该牌有半年的上牌有效期，欲购牌者也可再转让。整个过程只需要4个工作日，经纪费用却高达2000元。

飙升的牌照价，惹来民众抱怨，无形中也削弱了消费者的购买力，加剧了车市的不景气。日前，上海市交通运输和港口管理局局长孙建平表示，上海将采取四大措施抑制车牌过快上涨，包括从今年7月起，将对私车过户年限从目前的1年延长至3年，遏制车牌投机炒作；保持一定的机动车额度投放量，6月份投放额度为9500张，将比5月份增加投放200张；将研究二手车额度交易纳入拍卖平台统一管理的可能性，使二手车交易与额度分离，削弱二手车额度交易价格对于拍卖市场的影响；有关部门将研究市民提出的凭购车发票购买新增机动车额度标书的建议，进一步完善机动车额度拍卖流程。