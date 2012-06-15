趣商业：数据隐私保密、当心衣柜泄密

数据隐私保密

模式

每个人都有隐私，每个单位都有重要数据，想长期保留而且永不愿被人知道该怎么办？初创企业Annada科技（Annada.cn）有独门秘籍。

Annada把隐私数据同时加密备份到多个网络硬盘上，而且分布在不同国家，一份数据多达10个国家、60个备份；如果还不满意，VIP服务可以再把数据放在不同国家、不同城市、不同银行的保险库里，以硬盘或者DVD形式加密储存，多达10个国家、40个城市、100个备份，别说水灾、火灾，就算战争来临都不怕！这种服务被称为“贝多芬（备多份）”。

数据交给Annada前，用户需要先加密，密码只有自己知道；然后Annada再加密一次才能储存。加密采用FBI不能破解的TrueCrypt技术。这样，真实数据只有用户知道，Annada只负责封存，不会泄密。这被称为“毕加索（闭加锁）”。

想随时随地看数据？Annada的“信天游”服务，可以保证用户用手机、平板和电脑在世界任何地方提交和获取。

除此之外，Annada还提供用U盘随身携带加密数据的服务，以及随时随地安全获得自己各种密码（当然是加密的）的“密特朗”服务。

前景

隐私伴随个人终身，重要数据与企业共存，几乎是其“第二生命”。对此，明星、基金经理和上市公司深有体会。