锐科技：隐形斗篷、纸电池、超级硬盘

隐形斗篷
技术
透明人，时间隐形，有可能不再是小说家的意淫。美国科学家现已研制出一种“短暂时间隐形”装置，可以从视野中短时隐藏物体的运动过程。
实验使用特制的光电调幅器，其中一个透镜用于“分裂时间”，将光线分为较慢和较快两个“单元”，不同于光学隐形装置的折射原理，该装置用透镜压缩穿过光缆的光线，从而使光线分成加速部分和减缓部分。这一过程使光线分离，而另一个透镜则将分离的光线再次结合，最终虽然光缆末端的光线未被改变，但两个透镜之间的光线却被隐藏了，等于该时间段内“无事发生”。目前实验仅可隐藏物体40皮秒（1皮秒等于1万亿分之1秒）。由于光束的不同部分最后反馈在一起，信息不会丢失，但观测者不能看到“隐藏时间段”内发生的事情，而且被隐藏的信息和过程不能被读取或重建。
前景
目前，这项技术最实用之处在于超级保密通信。未来有望延长物体的隐形时间，从微秒提高至毫秒，并有望发明一种装置，能在不同方向射入光线下实现同步操作。
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