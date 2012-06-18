【商业模式】论时尚业电商的兴与亡：羞答答的品牌授权

眼见他起朱楼，眼见他楼塌了

今年5月，美国老牌百货业巨头Macy's(梅西百货)宣布对中国电商网站佳品网投资1500万美元;今年3月，美国另一奢侈品百货Neiman Marcus宣布对魅力惠投资2800万美元;今年初，英国著名线上奢侈品零售商Net-a-Porter并购了香港的电商公司熟客网，并正式开通了其中国分站颇特莱斯，专售折扣时尚及奢侈品牌。

至此，电商在目前中国市场上的火红程度可见一斑。事实上，早在2010年便有专家指出，中国电商发展的黄金时代已来临。

疯狂地播种

全球最大线上购物网站Amazon旗下主打时尚设计师品牌的购物网站Shopbop亦低调开通了运送至中国的业务。同时，一些专售折扣奢侈品的线上购物网站，如尊酷网、美西时尚、唯品会、优众网等也如雨后春笋般竞相开业。

在此之前，中国的线上购物基本处于淘宝网与京东网上商城双足鼎立的局面，双方各自通过不同的销售模式占领市场。但随着淘宝网旗下天猫商城的高调更名，其销售模式由C2C一边独大渐渐转型为C2C、B2C兼容，而京东则由专注于家电及数码类产品销售变身为全方位B2C线上购物平台。同时，市场上也出现了越来越多外资零售商及各类中小型电商网站。在这其中，专营时尚及奢侈品的电商网站无疑是广受关注的一个分支。

在宣布注资佳美网的同时，Macy's也计划在走秀网及佳美网旗下的欧美网销售旗下部分自有品牌，以此试水中国市场。全球著名多品牌线上销售合作方YOOX集团与奢侈品集团PPR正式公布了合作意向，确定了对PPR旗下包括Bottega Veneta、Yves Saint Laurent、Alexander McQueen及Sergio Rossi等奢侈品牌电子商务进行联合管理的方针，最终协议将在未来几个月内达成。而全球最大线上购物网站Amazon旗下主打时尚设计师品牌的购物网站Shopbop亦低调开通了运送至中国的业务。同时，一些专售折扣奢侈品的线上购物网站，如尊酷网、美西时尚、唯品会、优众网等也如雨后春笋般竞相开业。

然而，疯狂的播种迎来的并不一定是丰收。在后浪们仍前赴后继的同时，一些前浪已然随大江东去。今年1月，盛大旗下的品聚网宣布关闭，此时距离其试水奢侈品电商尚不足一年;去年年底，定位为线上奢侈品折扣专售网站的网易尚品、呼哈网等相继倒闭;凡客、尚品等其他一些曾获高额投资的电商网站也频频传出裁员及管理层流动等消息。

摇篮中的中国电商

包括天梭、施华洛世奇、路易威登等知名品牌在内的众商家对当当网、京东及走秀网发难，表示未在中国授权任何第三方线上购物平台销售自家产品。

看好电子商务发展的业内人士认为，中国市场有着适合网络购物发展的一切有利因素。据科尔尼咨询公司研究表明，中国13亿人口中包括超过2亿的中产阶级、超过4.5亿网民和超过1.5亿网络消费者，且这些数字都维持着强劲的持续增长势头。波士顿咨询发表的报告中称，到2015年，中国的网络消费者数量将增至3.29亿，届时，中国将成为全球最大的电子商务市场。那么，究竟是什么原因让尚在摇篮中的中国电商业起步艰难呢?