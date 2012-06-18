【商业模式】移动游戏爆发全球圈地战：日系厂商崛起

争夺地盘

游戏行业正在爆发一场圈地战，但这一次，与任天堂、微软和索尼都不相干。

这场战争的一方是Gree和DeNA，另一方是Zynga，战场则是智能手机。就连苹果和谷歌也有可能被牵扯进来。虽然Gree和DeNA在移动游戏行业的盈利能力傲视群雄，但在日本以外的市场，却算不上家喻户晓。

Zynga凭借《Farmville》和《Words with Friends》等Facebook游戏积累了大量的用户群，但在移动游戏市场却只是个新秀。

Gree和DeNA已经吸引了数百万日本玩家，其游戏免费开放，但却可以通过游戏内购业务创收。这两家公司开发了数百款游戏，但最为着名的还是休闲赛车和钓鱼游戏。

然而，Gree和DeNA在日本之外却鲜有作为，与曾经不可一世的日本电子巨头一样，拓展海外市场也成为了他们的最大挑战。

“Gree、DeNA和Zynga都在争夺同一片地盘。”麦格理证券东京高级分析师大卫·吉布森(David Gibson)说。

随着原本呈现碎片化的移动游戏市场逐渐趋于整合，这种敌对情绪也开始升温。Gree上月斥资2.1亿美元收购了Funzio，获得了《现代战争》(Modern War)和《犯罪城市》(Crime City)等热门游戏。Zynga则于3月斥资1.83亿美元收购了《你画我猜》(Draw Something)的开发商OMGPOP。

模式转变

Zynga的付费用户转化率低于日本厂商。麦格理证券的数据显示，在每月至少玩一次Gree游戏的玩家，每人每月为该公司贡献11.21美元，DeNA约为6.50美元。Zynga虽然拥有2.92亿活跃用户，但每人每月的收入贡献仅为0.33美元。

Zynga拒绝发表评论。该公司今年面向第三方开发者推出了社交游戏平台，虽然重点是PC和网页游戏，但Zynga高管表示，该平台最终将进军移动领域。

智能手机和平板电脑近年来的快速扩张，以及蜂窝网络速度的加快，正在改变移动游戏的商业模式。以往那种“一锤子买卖”的应用销售方式已经过时，“免费增值”(freemium)正在全球流行开来——用户可以免费下载游戏，但要获取新武器和虚拟商品，则要另外付费。

Gree、DeNA、Zynga以及其他企业都在争相整合移动游戏市场，并以社交网络为中心，将玩家联系起来。

这种网络使得玩家可以相互发送信息、展开对战，或者合作抵御共同的敌人。这种方式还有助于推广其他游戏，帮助玩家赚取虚拟货币，以便在同一平台内的其他游戏中购买虚拟商品。

由于平台运营商可以从游戏内购交易中抽取30%的分成，因此能够在变化无常的游戏市场坐享稳定的收入。日本游戏开发商认为，这种平台还可以帮助他们增强用户粘度。不仅如此，与聘请中介机构相比，此举还能降低吸引新用户的成本。

市场格局

据日本证券公司Ichiyoshi Securities测算，全球移动游戏市场规模有望从2010年的37.7亿美元，膨胀到2015年的176亿美元，整整扩大4倍。

Facebook等以PC为核心的社交网络，在允许第三方应用开发者进驻之前，已经积累了庞大的用户群。与之相比，移动游戏网络则更加突出游戏本身。“我不确定这种社交网络是否符合消费者的需求。”游戏开发创业公司Rumble Entertainment CEO格雷格·理查德森(Greg Richardson)说。

游戏开发者已经向苹果、谷歌和微软支付了30%的分成，还要再向相应的社交游戏平台支付30%的分成。

由于苹果已经为Game Center服务增加了更多功能，使得基于游戏的社交网络更加难以推广。苹果周一宣布，将于今年秋天发布的iOS 6操作系统，将允许玩家与好友对战，还可以将Facebook好友列表同步到Game Center中，简化寻找过程。

Gree和DeNA认为，他们可以提供营销与渠道支持，帮助一款游戏在成千上万的同类产品中脱颖而出。而且，他们还能提供建议和分析工具，对游戏进行优化，从而吸引玩家付费。