资本助推电商泡沫：走样的商业模式

如果仔细关注近期的电子商务企业新闻就会发现，不论是京东和当当的价格战，还是团购企业裁员、倒闭乱象，背后资本对于这类企业的影响都不容小视。

电商疯狂“求血”，红杉资本、IDG资本、北极光创投、阿里巴巴资本、涌江投资、CyberAgent、盈开投资、慧盛创投、软银起点基金、睿斯特资本等等在这个“唯快不破”的互联网电子商务热血沸腾时期频频见诸各大新闻板块，输血、输血，不断的输血让电子商务企业运营到了“资本”轨道上，资本成了行业的主导者，成了行业的救世主。

很多电子商务企业热衷于追逐资本，希望自己一直都能在资本的输血中迅猛发展，近乎被资本“奴役”，岂不知，资本一旦抽离，他们将会被摔得粉身碎骨，甚至从此消失在互联网的世界中。

资本助推电商泡沫

通过融资、再融资，解决企业阶段性的资金困难，让企业能够在发展的轨道上健康有序发展，让资本在企业的发展中起到很好的助力作用，这些一点都没错，企业需要资金，它的作用就是让良好的企业战略和商业模式能够得以有效的运作。

但是现在很多互联网电商却被资本“奴役”了，一味地追求资本，却忘记了如何把企业的商业模式更好的完善。

一位天使投资人曾经表示，同样是一个人，同样是一笔钱，在美国的投资回报可能只要求12%，而在中国年回报若是低于50%~100%，你这个VC就别干了，在中国如果你不是跟这些LP说我有多少个创业板的IPO，或者我有新的两亿美元的基金，会保证两年之内30倍(回报)的那种，你基本上就融不到钱。

但是，中国这种三五年百分之几十的增长，是不可持续的，这时候，所有人会越来越贪婪，贪婪越来越高的回报，直到泡沫破裂的那天。投资人的逐利本性在一定程度上也造就了电商的“奴性”，去迎合天使人去创造泡沫和虚假繁荣，也彻底变成了天使人的“奴隶”。

以团购领域为例来详细探讨被资本“奴役”的电商现象，众所周知，2010年3月是中国团购萌芽的月份，在经历了近两年的发展，由起初的良性发展中，在资本的轮番介入的同时，也让团购企业迷失了商业模式基础的打造，迷失了企业管理的完善，迷失了企业发展的步伐，盲目扩展，一味追求多快省和IPO，寻求财富神话，结果悲剧上演，目前的团购行业已经进入了寒冬，很多企业已经从行业中消失，很多企业面临倒闭、破产，很多企业面临资金链断裂的风险。

“成功融资”、“唯快不破”、“财富神话”、“资本青睐”这些思想在这两年的时间内让团购企业的梦想近乎破灭。