职业网购差评师月入万元：猎人+群狼+打手+卫士

差评师的QQ群。网络截图
淘宝拥有数以百万计的网店，每家网店要靠信用生存在这个网络交易平台上。
“不出10天，我们能让一家经营一年的网店倒闭，当然也能让一家饱受差评的商家看上去很美。”多名职业差评师说，这一切都可以靠钱来解决。
职业差评师，成为近期淘宝商家最为头痛的字眼。
这个新职业产生于近两年，他们针对淘宝对网店的信用评价体系，利用交易规则中的漏洞，以“差评”敲诈卖家，“少则几元，多则数百”。
“这是法律和淘宝规则的监管空白地带。”差评师们说，只要脸皮够厚，心够狠，钞票就会不断流入腰包。他们甚至充当网商打手，搞垮竞争对手。
■暗访
多面差评师：猎人+群狼+打手+卫士
为弄清职业差评师运作内幕，记者近一段时间卧底4个差评师QQ群，发现差评师不仅单干，还组群围攻卖家，甚至充当一些商家的“打手”，打击竞争对手。
“猎人”
新店易受差评师关注
每天上午，差评师QQ群里的头像逐次闪亮起来。有很多时候，群里第一条信息的内容就是“今天有肉么？”
肉，是差评师对可下手网店的暗语称呼。
差评师小彭说，一般差评师不会选择当地的店铺下手，免得卖家真的跑来找麻烦。其次，差评师一般挑选2钻(网店的信用等级)至4钻或旺铺版2钻以下信誉的卖家，特别是旺铺版1钻以下的卖家是主要的猎物。
小彭介绍，这些信誉卖家一般都是刚起步，几个差评足以让店铺关门，卖家非常在意出现差评，急于求买家修改，“最容易上钩”。
从产品而言，低价包邮产品，特别价格范围5元以下的任意包邮产品，或是正在促销的产品，都是差评师关注的对象，买家风险小，卖家发货就赔钱，不发货就差评，“卖家就很难逃脱”。
记者发现，很多差评师得手后，会把链接网址发送到QQ群中，让其他的差评师再去得手。
“群狼”
分工明确的“行动组”
“今天有任务么？”这是QQ群里出现率较高的一句话，就是组团去敲诈淘宝卖家。
“找到块肥肉了，想吃的速来报名。”6月15日下午，在记者卧底进入的一个差评师QQ群中，显示出这样一则消息。
200多个成员的群内，很快有10多名网友报名。
发起者和报名者另行聚集在一个QQ讨论组中，用他们的术语说，这个组名为“行动组”。
行动组成员分工明确，10多人分为“猎人”、“拍手”、“交涉”、“账目”4类角色，其中猎人和账目各1人，交涉3人，其余均为拍手。
猎人负责搜寻有机可乘的商家，这次将目标锁定为北京的一家礼品店，“向店中出售的这个礼品袋下手。”他贴出截图，发号命令。
按这家礼品店的商品说明，该礼品袋是目前促销活动的赠品，买家在店中购买礼品后，可用1分钱的价格订购。
“真是店主的不幸，露出这么大的空子。”一名拍手幸灾乐祸地回复。随后，数名拍手在几分钟内，迅速单独买下40件礼品袋，并将每笔成功交易截图后发在QQ讨论组中。
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