【商业模式】国美苏宁业绩下跌 家电连锁模式再临变局

几年前，家电连锁卖场的商业模式如秋风扫落叶般取代了百货业的家电卖场。该模式还能持续多久？家电连锁行业是否正面临着一次全面的革新？

业绩变脸：两巨头股价双双遇挫

两大家电连锁巨头的业绩双双遭遇下滑。

自今年初创下历史最低点7.98元后，苏宁电器从1月9日开始曾走出了一波强力上攻的走势，到3月16日最高时涨幅曾超过40%。可好景不长，4月中旬之后，公司股价重回跌势，这或许跟苏宁电器今年首季报的业绩不无关系。

4月27日，苏宁电器宣布一季度实现营业收入226.41亿元，同比增长10%；净利润9.51亿元，同比下降15.3%，也成为公司上市8年来定期报告中净利润同比增幅首次为负值。而此前的2011年年报显示，苏宁营业收入达938.89亿元，同比增长24.35%，净利润48.21亿元，同比增长20.16%。

《每日经济新闻》记者分析苏宁电器近年季报年报数据发现，公司的毛利率从2009年一季度的0.166%到今年一季度的0.191%，仍呈缓慢上涨趋势，但与此同时，营业和管理费用从2010年以来同比增速很快，今年一季度同比增长45%；而其净利润率则在2011年中期开始出现下滑趋势，已从2011年二季度的0.0572%，滑落至今年一季度的0.0402%。

国美电器首季度的业绩下滑幅度更为明显。5月25日，国美电器公布首季报，显示国美电器实现营收97.62亿元，比2011年同期的136.77亿元下降28.62%，环比2011年第四季度更下降38.46%；归属于母公司的利润为6739万元，比2011年同期的5.52亿元下滑88%。净利润和营业收入双双下跌在国美历史属罕见的情况。受此影响，国美电器股价由3月5日最高价2.44港元，到昨日报收1.10港元，仅3个多月的时间里下跌54.9%，已成腰斩之势，令广大股民叫苦不迭。

实际上，这已是国美电器连续两个季度出现业绩同比下滑。年报显示，2011年四季度国美电器仅取得了4924万元的净利润，较当年三季度的5.39亿元环比下滑了91%，较2010年四季度的5.22亿元同比下滑了90%。

针对国美首季报营收和利润同步下跌，公司方面一名高管向媒体表示，首季净利大幅减少主要由于集团销售收入下滑以及电子商务业务亏损所致。此外，因房地产调控以及刺激家电销售的政策结束，直接导致去年家电行业需求减弱，国美电器去年因此加速拓展网上销售。但网络渠道出现较大亏损，2011年，库巴和新锐美分别出现1.94亿元和1.97亿的净亏损。2012年一季度，其亏损同比又有大幅上升，直接拖累国美一季度业绩。而在另一方面，据媒体报道，一季度家电网购市场表现火爆，数据显示一季度天猫电器城的销售额达到近80亿元。

“造成整体家电连锁不是特别理想的原因，跟整个市场大的环境是有关系的。今年家电制造企业遭遇‘寒冬’，很多企业的销售都在下滑，那么家电零售商出现下滑是很正常的。另外这也跟电商的蓬勃兴起有很大关系。”家电行业观察家刘步尘在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，在实体店的销售出现下降的同时，电商却在成倍的增长，电商肯定会挤压传统实体店的销售。

刘步尘认为，整个资本市场对家电大连锁的反应不是特别乐观，投资者担心电商的快速发展会进一步挤压实体店的利润空间。