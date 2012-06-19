中国六万个亿万富豪背后的现代镖局生意

有多少人需要雇保镖?“胡润公布的中国亿万富豪有6万个，身家过20亿的有6000个，千万富翁是96万个。他们都有钱聘请我们的保镖。”不久前，天骄特卫董事长陈永青到上海拜访胡润，对方告诉他：1000个富豪里只有两三个有专门的保镖。“一下把我惊醒!”陈永青从胡润的话语中看到了市场潜力，他大为兴奋：“1000个富豪里还有998个没有保镖!”

有多少人雇得起保镖?好事者做了一个调查：北京某高档小区10位居民中，只有一人愿意花300元请一个临时私人保镖，保护他从银行提取5万元人民币。300元，是从安徽合肥某保镖公司雇佣一个私人保镖一天的费用。

灰域

中国第一家有保镖性质的公司出现在1984年的深圳蛇口工业区——财富的首发地重现私人保镖这个旧职业。自此，私人保镖们一直工作在“守法与违法之间”(北京某律师语)。1989年和2000年，公安部两次明文规定，“保安服务公司不应提供‘私人保镖’式服务”。

2003年，当宁波的胡祥云要注册一家保镖公司时，他只好把公司名字定为“宁波平安商务礼仪公司”。现在我们还可以看到类似的名字，如“长沙越界商务咨询有限公司”。自称“总镖头”的胡祥云从事以下业务：私人保镖、侦探公司、夜间护卫、寻人调查。

无论是“越界”还是“平安”，都直指“危险”二字，事实上，保镖总和债务、纠纷相关，用胡祥云的话就是：“有这种需求，只能自己出钱买平安。”以下是他讲述的故事：

“2007年7月，我保镖受雇于杭州某涂料厂厂长沈先生，前往市郊索要债款。欠债方组织十余人欲围攻，我保镖先报警后又通过强硬手段与其周旋，带领沈先生安全离开。”

“2008年8月初，我保镖受雇于杭州市某建筑公司董事长陈先生，与陈有纠纷的股东王某组织旗下16名东北籍黑保安前往公司砸场，两名带头闹事者被我保镖当场击翻(两人均持有管制刀具)。由于报案及时，该伙人遭打击后立即逃离现场，陈先生自身未受任何伤害。”

胡“总镖头”把这些事形容为“半透明半不透明”的灰色地带。甚至，很多私人保镖的工作环境是黑色地带。

脱黑

潘显金是在利比亚工作的中国特种保镖，那是一个地摊上都能买到AK47的地方。在人迹罕至、三十分钟都不会有一辆车经过的地方，他们对意外情况的反应是设计好的：“他只要跟我说stop、money，只要不是穿着军装的，直接击杀!我不会跟他啰嗦的，别人的命不值钱，你的命同样也不值钱。记住，不是他死就是你死。”

法律上，中国内地的保镖和普通人无异，不享有配枪特权。陈永青说，他刚开始接触的主要是“煤矿的、金融的、地产的富豪”。有一次，“云南一老板请我们过去，到了以后我们发现是个赌场。我马上把到账的钱全部打回去，自己贴机票把队员调回来，要不然我的队员会有危险”。陈永青说，他在2008年时给公司制定了一个原则：不给不法分子——“企业不合法或者赚取灰色地带钱的人”——提供服务。

为此，天骄特卫的保镖业务减少了一半以上。“要是做这些的话，我们早就赚钱了。”陈永青开始讲述另一个故事，“以前北京很多夜场都要找我们。像COCO这些，2008年时都是我们的场子。但我做了三个月就不做了，现在夜场都不敢去，太害怕那个环境了。”

后来，陈永青又定下一条原则：不向个体客户提供服务——哪怕他是正当的人。“这又切掉了20%—30%的业务。一个人很有钱，如果他没有公司，那他的钱是从哪来的?要么就是不法之财。我一定要在法律上规避所有的风险，我们不能以身试法。”

“我们这个行业接触到方方面面的人，什么样的人都有。”胡祥云说，“不干净的钱就不赚，要不然我们就变成帮凶了。我们只给正当的商人提供正当的服务。”

陈永青把这个“只跟正规的企业签合同”的脱黑过程称为“中国保镖行业改革的重要历程”。“我们前两年没什么利润”，陈永青说，他在第四年才开始赚钱。保镖公司有多赚钱?