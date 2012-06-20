2012年未来之星——最具成长性的新兴企业

说起“中国制造”，人们很容易想起廉价和粗制滥造，这些现在即使没有全部成为老黄历，也已远远不能概括“中国制造”的真实面貌了。手里有钱的中国人早就对“中国制造”提出了更高的要求，新生活方式要求中国企业对消费需求做出更快捷、更精准的回应。本届21星的一些企业，紧扣消费升级的脉络，成为崭新生活方式的供给者和支持者。

新的生活方式导致的产业升级不仅改变中国制造，更深刻影响服务业。现在的中国服务不同于传统的服务，他们需要主动发现客户需求，顺应新的生活方式，立足于最新技术，创造前所未有的价值体系，从而拥抱高成长的未来。本届21星的一些企业，产品服务化、技术服务化的特点都十分明显。

未来之星是一群已初具规模、开始彰显实力的新兴企业。作为未来之星的子榜单，萌芽榜旨在发掘更年轻、更新鲜、更创新、更有趣的新兴企业。我们将萌芽榜上榜企业从去年的20强扩充为50强。请看他们有哪些独特的商业模式、更具创新性的产品和服务吧。

新生活运动

每一种新的生活方式，都意味着一个难以估量的商业机会。而义无返顾地顺应甚至创造新的生活方式，也成为中国新兴企业崛起的不二选项

文 | 本刊记者 马钺

最近一段时间以来，能和北京的交通拥堵程度一较高下的，也许只有“时空隧道”。“穿越”成为席卷世界的时髦玩意儿：中国少女们组团奔赴后宫大玩心灵摔跤，美国黑超特警头朝下冲向60年代，就连一向严肃的财经作家，也开始在专栏中梦回大宋。

这是一个技术丰富的时代，但再领先的技术恐怕也难以逆转一往无前的时空。而要逆转人们的生活方式，并不比逆转时空更容易—别说回到宋朝，哪怕穿越回 十年前、五年前，生活于你，也顿时会势不两立。微博控们能容忍不拍照就开吃吗？网友们受得了十天半个月不上网吗？欧洲杯已经开始了，如果这时候电视消失， 男人们的怨气会直冲霄汉。

现在的中国，正处在史上物质生活内容最丰盈的时代，同时，这也是中国在文化上最为开放的时代。不管这丰盈与开放是真实还是泡沫，不管能否持续，都改 变乃至颠覆了人们的生活，孕育和催发了无数崭新的生活方式。过去的生活不是不好，但人们已经不由自主地被时代拖拽着挥别了它们。

前进是唯一的方向，创新是永恒的主题。每一种新的生活方式，都意味着一个难以估量的商业机会。而义无返顾地顺应甚至创造新的生活方式，也成为中国新兴企业走上崛起之路的不二选项。

过去女人生孩子，都是家人照料，顶多找个保姆，如今，只要不是穷得底儿掉，几乎家家都会请“月嫂”，母婴服务已经成为一项回报丰厚的生意，这个行业的佼佼者甚至开始筹划让公司全面网络化。

以往孕妇们着装选择很少，几乎所有孕妇装都像是《西游记》里那破烂溜丢“一口钟”，现在，孕妇装也进入了“快时尚”时代。

童装以往意味着廉价和简单，以及“代代传承”，但如今不仅花样款式不逊于成人服装，精明的商家甚至将购买童装这件事塑造成了亲子交流、早期教育的一部分。

几十年前中国还没有奢侈品的概念，如今中国已经是奢侈品购买欲最强的国家，二手奢侈品市场的机会应运而生。

以前人们获取知识的途径，是去书店或者图书馆，现在，人们只需挥动鼠标，搜索引擎这个知识海洋中的罗盘自会指明方向。

以前打字用五笔输入法甚至带着点炫耀的意味，现在，随着拼音输入法的日益强大和完善，谁还会费心去背那些繁琐的排列组合？

顺应乃至塑造新的生活方式，必然会造就商业上的成功。《中国企业家》杂志经过长达半年的调查、筛选、采访和研究，借助各方的力量，根据我们一贯秉持 的标准，从1000家新兴企业中找到了那些对商业时代脉搏最精准的把握者，他们成为我们榜单中这21家“未来之星”。这些企业和企业家的过人之处，不仅在 于对当下中国经济、社会和生活的深刻了解，更在于他们对未来犀利的洞察力和对商业趋势毫不犹豫地跟随与开拓。如果说新的生活方式是这个消费时代狂欢的美酒 的话，他们就是酿酒商。他们顺应了这个时代，也正在塑造着人们的生活。

我们也希望，新的—不管是新的生活方式，还是新的商业模式—也应当是善良的。当层出不穷的“毒牛奶”事件给人们对生活品质的追求设置荆棘的时候，有一股强大的力量可以将我们拉出阴影。

康德说，“世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵，一件是我们心中崇高的道德准则，另一件是我们头顶上灿烂的星空。”我们相信，这必将成为新兴企业们所遵奉的准则，即使不在现在，也终将发生—“未来之星”既闪耀于商业天空，也烛照人们心灵。