2012年未来之星——简写篇

奇思妙想[猪八戒]

文 | 本刊记者 袁茵 摄影 | 马力

“嫁人要嫁猪八戒”，他憨厚不乏狡黠，关键是他最会享受生活。来自重庆的互联网服务交易平台“猪八戒”正打算把这种猪八戒式轻松生活带给用户，平台上的商品不是实物，而是能让工作生活更高效的智力产品；网站的拥趸不只是那些待嫁女孩，而是大量拥有“待售智慧”的草根派。

你可以说，猪八戒就是另一个淘宝，但它卖的是那些非实物产品，比如文案、设计方案或是有关生活的奇思妙想。你甚至可以去征集个浪漫的求婚方案或是叫人定时发短信提醒你起床，就连功夫电影《叶问2》的海报都是在这里征集完成的。

截至2012年4月，猪八戒网站交易总额突破8亿元，日均增长达200万元，交易总数超过70万件，活跃服务商超过650万，买家遍及中国、美国、英国和日本等25个国家和地区。

CEO朱明跃创业时，肯定不知道未来几年神话人物“猪八戒”会因有生活情趣如此深受欢迎。“猪八戒”怀揣着另一股强大理想起步，之前朱明跃是一名成功的时政记者，曾一个人跑到山西太原揭招生诈骗黑幕并解救了60名身陷狼窝的学生。当他因此获得中国最高新闻奖项，却产生了很深的失落。他有隔靴搔痒之感，报道和最终的解救行动之间存在太多偶然，他需要一种持续的成就感。比如，帮助那些拥有理想却受环境限制的人获得更好的生活。

2005年中国正在泛起博客热潮，大批传统媒体从业者因此向互联网迁徙。朱明跃也看好互联网，却不看好博客这种形式—因为博客不能转化成现实的收益。他说，“博客只解决了用户发泄吐槽的需求，没有实现真正的商业价值，平台几百人的编辑团队又怎么养活？”

猪八戒网算是针对上述两种感受的综合解决方案。建设一个平台让买卖双方在上面完成交易，然后从中收取一定的佣金获取收益。为了促成交易，猪八戒也采用和淘宝相似的担保体系，买家先把钱打到猪八戒的账户上，待交易结束后，再由网站支付给卖家。

可以说，猪八戒就是服务类交易的淘宝。但对抽取佣金来说，“服务”比实物商品更容易被接受。首先，在现实环境中买房就愿意为“接单”付出一定的佣金；其次，现实生活中设计、策划等服务本来就容易遇到付尾款慢、克扣付款等行为，如果一系列过程都在猪八戒体系内完成，有聊天记录作为证据，出现问题还能申诉。朱明跃分析了另一个原因：“在淘宝，下了订单基本就算服务完成，买卖双方都会觉得无非借用了你的平台，为什么要付费。但对服务类产品来说，下了订单，交易才刚刚开始，后续会有一系列的沟通步骤需要在平台上完成。”

这不算一个生逢其时的生意。2005年末朱明跃创立猪八戒时，淘宝正因聚集大量商户迎来爆发式的增长，类似的交易平台网站如雨后春笋般出现。2006年猪八戒进入商业化运营，并在交易平台上增加了“悬赏”等佣金更高的产品。

猪八戒经历了一段相当难熬的日子，十几个人挤在一间居民楼里三十多平米的房间办公，还曾遭到居委会大妈的“白眼”，每次使用电梯都要交五角钱管理费。2007年，猪八戒获得博恩科技500万元的风险投资，但朱明跃不敢乱花钱，仍在那间民房办公，并为猪八戒提出了口号“每天一万（交易额），解决吃饭”。这笔融资，他们只用来做了一件事—把竞争对手全部熬死了。

“不是我们战胜了对手，而是时间战胜了对手。”朱说，他的创业经历是“无知者无畏”，以前想着把平台搭起来，再拉来流量，就会有交易，而创始团队都是重庆知名媒体人，搞流量是很简单的事情。

但想象和现实大相径庭，他们不得不用几年的时间修炼内功。幸好时间也让猪八戒“熬”出了一支技术团队，它在业内率先实现了“原创保证”、“免费修改”、“保证完成”三大消费者保障体系，以促成交易。

2011年猪八戒获得IDG千万美元级别投资，并在美国休斯敦成立分公司以及威客网，专门针对来自海外的服务交易。有人把猪八戒类比58同城，但朱明跃不同意。猪八戒平台上的交易正从创意服务扩大至生活服务，比如维修工，猪八戒会根据服务质量予以评级，从最低级的猪一戒到最高的猪九戒，让用户一下子就能找到质量最好的服务者。他说，“58同城就是传统的黄页，但猪八戒是更进一步的服务提供者。”

对怀揣理想的猪八戒来说，无需寻找使命感。相反几位创始人时刻强调：这是一家商业公司，他们必须寻找商业价值和社会价值的平衡。几个月前，他们将平台上所有一对一的交易免费，每个月公司会减少50万元以上的收入，这对一家创业公司来说，数目不小。几位创始人用一次简短的会议就达成共识，花费他们更多精力的是如何让投资人接受这个决定。