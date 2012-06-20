2012年未来之星——萌芽榜

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膜华科技：10亿“膜”法

文 | 本刊记者 邹玲

乌黑发臭的污水如何变成一池清水？膜华科技的董事长洪耀良会回答，只需要经过一层简单的“膜”，而这层看似简单的“膜”，却能创造一年高达10亿元的产值，这便是洪耀良的创业故事。

洪耀良一直是他的家乡吴江的骄傲。在攻读完清华大学硕士和美国明尼苏达大学化学博士后，洪耀良加入了知名的500强公司美国国际纸业，领导及参加了累计超过5亿美元的新产品开发项目。2007年，洪耀良被任命为国际纸业与金陵石化合作项目的美方主席，同时成为国际纸业与清华大学合作项目的领导人。

正是在这次回国项目的合作中，洪耀良看到了一个国内市场的空白：缺乏解决水环境污染问题的先进水处理技术。着力于解决此类问题的微滤膜、超滤膜的技术一直被日本旭化和美国陶氏公司等少数大公司所垄断，中国实际生产中所需要的膜，多数只能以高昂的价格进口，在国内膜分离的生产与产业化基本为零。

洪耀良在美国国际纸业工作多年，对于纳米和微米技术以及相关材料应用积累了丰富的经验，在考察完国内市场后，从吴江走出去的海归博士洪耀良作为吴江市第一批“千人计划”的入选者，在2008年回到了家乡，并且带着5000万元风投资金和国内最先进的膜分离生产技术创立了苏州膜华科技有限公司。

膜华科技最核心的竞争力是完全自主研发的产品—高分子膜材料、膜组件，打破了国外特别是日本公司在该领域的垄断局面。“我们创造了两个世界第一：产品品种最全，性价比最高。”洪耀良告诉记者，膜华科技生产的产品价格只有国外品牌的一半，但质量更为稳定可靠。因此仅仅投产一年，膜华科技便接到了1.3亿元的订单。

“13亿人口的污水处理是个大课题，因此我们也拥有巨大的发展潜力。”洪耀良告诉记者，全球膜分离产业有每年300亿美元的市场规模，未来五年，美、日等发达国家的需求每年将增长20%到30%。国内的环保产业未来五年内更是最有前景的市场。为此，洪耀良准备在三年内将膜华科技上市，成为第一家上市的“膜”公司，“我们的目标是既要清澈水源，又要丰厚效益。”洪耀良信心满满。