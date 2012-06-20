【商业模式】互联网公司做手机：靠预装占领渠道

有这样一个故事：美丽说客户端曾与小米手机洽谈内置，但遭到拒绝;美丽说一方不知是何缘故，后来得知小米科技董事长兼CEO雷军投资了同类APP“口袋购物-逛淘宝”，并内置在小米手机中。依托小米，口袋购物在Android手机市场份额成为仅次于美丽说的第二应用。

互联网公司接连涉足手机领域，虽说出货量仍在百万级别，却赚足了风头;甚至手机未曾面世，已和同行们的摩拳擦掌、口水大战。各家互联网巨头涉足手机的模式不尽相同，但都有一个共识：操作系统全线预装自身应用，面向互联网人群。

在移动互联网上，巨头除了内置各自的核心业务，涉足更多的是基础服务，如通讯录产品、浏览器、音乐、图片、阅读等。在未来发展中，不排除将触角伸向更多创新、赚钱的领域，与第三方APP竞争。

国内智能手机一年出货量一亿，互联网手机仍占很小的比例，不足以构成威胁。但这已引起一些创业公司的警觉：内置是APP的重要渠道;相对于传统手机厂商的手机，互联网手机内置APP转化率更高，切分的人群更精准。

在美丽说无线负责人胡嵩看来，互联网手机带来的影响已经显现，短期即可看到效果。“前两年，巨头在无线领域的控制力不高，用户的获取成本比较低。巨头介入手机端后，会倾向于带自己的服务，也会利用的渠道优势，抢发一些新的公司的APP，将对新兴的企业造成冲击。”

也有创业者并不担忧，海豚浏览器创始人、副总裁李森说：“预装是重要渠道，有一定的影响，但是不会决定生死。”多米音乐总裁石建平认为：“互联网巨头手机出货量非常有限，他们也在尝试期，至少今年不会有什么影响。”

第三方APP存潜在危机 不会造成致命影响

发展势头强劲的美丽说在Android市场遇到一匹黑马——口袋购物-逛淘宝。美丽说无线负责人胡嵩透露，“逛淘宝”已是淘宝无线开放平台第二大APP，在整个Android市场上，逛淘宝与美丽说市场份额相当。“我们了解到，逛淘宝主要来源是小米内置，而逛淘宝是雷军投资的公司。小米是互联网公司做手机的典型，他会把手机做为强大的内置渠道，去推他的网络服务。”胡嵩说。

当前，小米手机公布的销售量为300万台，整个互联网公司手机总数停留在数百万级别，所占整体份额很低。不过，胡嵩发现，互联网手机内置的APP转化率高。