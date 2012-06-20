移动互联盈利模式匮乏 超5万应用捆绑恶意广告

尽管以手机终端为载体的移动互联如今被炒的炙手可热，但是截止到目前，几乎所有人未能找到移动互联的盈利模式。

事实上，移动互联并非仅仅是把传统互联网移植到手机上那么简单。进一步而言，即便把内容原封不动的移植过去，也很难把盈利模式照搬到手机上去。

小屏幕载不动太多广告

传统互联网的一大盈利模式就是广告，包括新浪、搜狐等门户网站，广告收入占了相当大的比重。但是，这一重要盈利模式却无法移植到手机上来，因为手机屏幕太小了。在如此小的屏幕上，还不断的弹出广告的话，对于用户的体验是不可忍受的。调查显示，以“通知栏匿名广告”为代表的手机恶意广告令用户怨声载道，却又无可奈何。尤其是其“匿名推送”、“不可关闭”、“强制下载”以及“恶意扣费”等流氓特性，让大多数安卓机主深恶痛绝。

奇虎360副总裁李涛接受采访时透露：“今年以来，360安全中心接到大量安卓用户举报，称频繁遭受通知栏广告的骚扰。经360检测，捆绑通知栏广告插件的应用已超过了5万家，其中大部分都具有匿名推送广告、强制下载软件且无法关闭等流氓行为，且第三方广告公司与应用开发者分工明确，共同牟利。这一迹象表明，国内移动互联网正在形成一条以强制、匿名通知栏广告为核心的手机恶意广告产业链。”

而第三方移动广告平台商万普世纪CEO黄波指出，“安卓手机的用户量虽然一直保持快速增长，但大部分用户并未能给开发者带来实际的收入。基于安卓与iOS业态的不同及盗版的猖獗，哪怕是很多知名应用，开发者也依然在赔本赚吆喝的阶段，各种第三方广告成了大部分开发者的主要获利方式。部分开发者为了快速提高收入，甚至会不惜伤害用户体验，大量嵌入一些匿名的、强制推送的广告。”

恶意广告侵犯用户合法权益

手机广告呈现泛滥之势，那么有没有相关法律约束这种行为？

对此，北京盈科律师事务所合伙人、中消协律师团成员蒋苏华表示，“通知栏广告本身并未违反法律规定，但如果通知不当，则可能会侵犯消费者的合法权益，如消法里的知情权、选择权、退出权、财产权等”。 蒋苏华建议，一款新型产品首先应当谨慎分析相关法律风险，然后再考虑到各方利益分配问题，而其最高宗旨则是满足与提高消费者的满意度，当相关法规没有完备之前，由有实力的企业或行业的先行者，为产品制订适当规则，也是保证市场健康发展的需要，同时也是企业承担的社会责任，经过一段时间的发展与检验，规则如的确能保护各方利益、符合相关需要、具有实操性，甚至可能被国家相关部门采用，并转化成国家或行业性的标准。

手机广告宜疏不宜堵

在移动互联网没有找到更为合适的盈利模式时，为了移动互联网的发展，又不能对于所有的手机广告全面封杀，那么，如何把握“度”则成为当下制订标准的一个基石。

对此，原华军软件园主编米晓彬建议：“因手机与PC接收广告途径不同，手机基本以流量获得，导致接收广告普遍需要承担流量费，易造成手机用户反感。建议规范通知栏广告，给予用户知情权，比如在应用名称中添加某某"广告版"的字样，或在应用介绍中说明内含广告。”

360副总裁李涛表示，“任何一个广告都有它的合理性”，但为了更好的生存，需要把恶意和非恶意广告区分清楚，因此，需要多方协商制定一个界定标准，让用户对恶意广告鉴定有章可循，当遇到健康或合理的广告时才会信任。只有这样我们这个产业才能更好的发展下去。 .