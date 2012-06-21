灯，等灯：CSR3.0来了

从简单捐赠到社会创新，英特尔公司试图引领CSR的发展潮流

英特尔中国执行董事戈峻认为：“公益不是一己之私。”

文 | 本刊记者 朱汐 编辑 | 王琦 摄影 | 姚松鑫

颁奖大会的条幅被堂而皇之地改头换面成“搬桨大会”，引号都没打一个。为解释这一古怪的概念，一个看上去更古怪的男孩扮演荒岛鲁滨逊，一人分饰四角，诠释“先锋倡导桨”、“协同合作桨”和“科技应用桨”究竟是怎样划动了“社会创新”这艘大船。

如果你在5月6日的上海1933老场坊见到上述这一幕，心目中英特尔的企业形象，还会是那无处不在的“灯，等灯等灯”的广告，或“为一小片鸟类栖息地更改建厂方案”的严肃较真吗？也许“没正形儿”才是吧！

据英特尔中国有限公司CSR经理周茜介绍，“芯世界”的颁奖原本还可以显得更“没正形儿”一点，比如让坐在第一排的领导们要扭过身子才能看到表演，“我们把舞台设计成T型，是想将最好的观赏位置留给后面的NPO（非营利组织）伙伴们。”

从2010年第一届活动创立至今，“芯世界”的合作伙伴从最初两家增至60多家，民政部慈善司、上海市民政局、上海市团委、南都公益基金会、扶贫基金会、搜狐公益频道等都先后出现在主办单位或协办单位的名单上。超过400个项目参与“芯世界”评选，其中有39个获奖并得到资助。

按照英特尔的理念，他们更鼓励NPO们将奖金用于机构的能力建设而非项目本身，“中国的公益事业要发展，行业本身要先起来，没有参与主体或能力远低于营利部门，就难以获得可持续的资源，形成恶性循环。”

今年“芯世界”的口号与英特尔全球公益口号一致——我们变了，世界就变了。“停止抱怨，积极行动，每一个人贡献出自己的力量，改变现有的想法和局限，世界就会美好起来。”这是“芯世界”团队对这一口号的注解。

这一口号也确实得到了来自全国几十家NPO和志愿者的响应。从5月1日到5月6日，北京、上海、广州、西安、湖南娄底……共有8个城市、30家NPO承办了以“‘芯世界’社会创新周”为主题的公益活动，内容涉及公共安全知识分享、自我认知工作坊、野生动物保护、环保倡导、公平贸易以及企业与NPO的对话等等。

1.0和2.0时代的CSR

去年英特尔中国发布上年度企业社会责任报告，首次明确提出了社会责任的三个层次——简单捐赠、企业责任战略框架建设和社会创新运动。

“上世纪90年代的CSR是比较战术性的考虑，做公益慈善，给员工福利，只是单向付出，回报有限或只是一个若有若无的‘名声’，这是1.0阶段；进入本世纪，企业开始思考可持续发展问题，很多有前瞻性的企业开始将CSR策略融入到公司核心战略中，与业务发展结合更紧密，与企业的竞争优势互相促动，实现双赢，这是CSR2.0阶段。2007年以后，英特尔等率先提出企业责任社会化，通过跨界合作，跟其它企业、社会组织、政府、公众一起，系统地催化整个社会的创新体系，并使它可以持续发展。通过整个生态链的发展，让整个行业、整个社会都能从中获益，这就开启了CSR3.0的新阶段。这三个层次的需求会同时存在，对企业而言，着眼行业发展和长远利益，CSR就不会成为负担。”英特尔中国有限公司首席企业责任官杨钟仁说。

5月5日上午，来自英特尔中国公司的李海峰为NPO代表们做了一个简短的演讲技巧培训，以帮助他们在下午的项目陈述中取得更好的效果，培训的方法来自他在公司内部参加的“国际演讲者俱乐部”。“我们的员工有时候会因为演讲、表达能力不足影响职业发展，所以大家愿意参加。”英特尔中国公司执行董事戈峻告诉《中国企业家》。

在普遍认可的CSR理念中，企业为员工提供有助其发展的课程和兴趣小组，以及鼓励员工参与社区服务，都属于善待员工的范畴，也有一些企业将这些内容视做企业文化的一部分。“鼓励员工将自己擅长的技能、资源甚至爱好运用到社区服务促使其发展，同时获得自身价值的满足，而不只是简单地提供福利，对员工和企业的粘度也是一个正向促进作用。”据2010年底的统计，英特尔中国共有7216名员工，该年离职率仅为5.86%。

2009年起，英特尔在全球员工最高成就奖中增设了“志愿服务英雄奖”，全球优胜者将获得10000美元，用于他们支持的公益活动或组织。

而对于英特尔而言，最著名亦是他们津津乐道的社会责任项目莫过于1998年开始实施的未来教育计划，同时这也是英特尔CSR2.0的典型案例。“用我们的技术优势去做一个行业的蛋糕，行业有发展，企业才有发展。”杨钟仁说。目前英特尔全球每年在CSR上的投入超过1亿美元，累计超过10亿美元，一半以上用于教育领域，仅中国公司每年投入于教育项目的经费就有几百万美元之多。

英特尔前董事长克瑞格·贝瑞特曾表示：“借助技术，教师将成为全球教育改革的主导者”，因为他们影响的是不止一代人的思维方式。未来教育项目于2000年7月进入中国，在教育部的支持下，已覆盖全国所有省、自治区及直辖市。目前超过180万中小学教师接受了培训，占全国1180万中小学教师总数的15%，全球有1200多万名教师和超过3亿学生因此受益，而英特尔公司也获得了丰厚的回报——按2010年英特尔销售数据显示，有69%的销售收入来自于PC业务。

“以前讲长城，老师直接告诉学生长城是什么，没有互动也没有拓展，现在老师会诱导学生发问，指导他们通过各种途径寻找答案，搜索引擎、给专家写Email等等，最终学生得到的是全方位解决问题的能力。”周茜告诉《中国企业家》，“这样一来，计算机和信息技术会是他们从小就习惯使用的手段，这个行业的发展和需求会越来越大。”

除此之外，CSR部门在英特尔有着绝对的独立性和否决权，“投资之前我们要做尽职调查，对社区的影响、环境的影响。有多少人要搬迁，搬迁者的工作是否落实？我们能提供什么样的支持？是否会影响生态？怎样调整方案把影响降到最低？搬迁者的职业培训如何开展？如果这些问题不解决，项目不能推进。”这是戈峻在参与英特尔中国任何一个投资项目时，作为法律和社会责任负责人所要履行的职责，“这一切已经融入了企业文化和运营程序中，甚至不需另作讨论。”