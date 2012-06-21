【商业模式】WP中国困境：叫好不叫座 开发者观望

“国产手机操作系统都得死，WP（WindowsPhone）没机会！”这是网易公司CEO丁磊今年6月刚刚对微软手机操作系统WP发出的唱衰性论断。

这种论断一定程度上代表WP在中国市场的现状。腾讯科技采访调查发现，WP平台“叫好不叫座”的局面在短期内难以改观，众多开发者仍持观望态度。

用户体验叫好难俘获开发者芳心

美国时间6月20日上午（北京时间6月20晚）在旧金山举行的微软WP峰会上，能与PC桌面形成无缝连接WP8系统成为众人关注的焦点。它是微软WP系统的新卖点，也是其在移动互联网浪潮中翻身的砝码。

在业内人士看来，现在苹果和谷歌都视对方为自己在智能手机上的竞争对手，他们对微软WP平台的忽视极有可能成为其机会所在。

但对中国市场而言，WP仍处在起步阶段。目前WP7尚未登陆中国市场，今年3月，微软在中国推出了WP7.5版本。虽然WP8或成为微软手机操作系统打翻身仗的利器，但这一版本何时能真正为中国开发者所用？

一直以来，微软对新手机系统版本低效缓慢更新的做法，一定程度上影响了中国中小独立APP开发者对WP的信心和热情。

2012年，作为中国开发者大军中的一员，移动社交App神聊的创始人王本睿在考虑再三后仍然没有选择WP平台。

腾讯科技在体验WP系统后发现，其UI设计界面等用户体验丝毫不逊色于苹果的iOS和谷歌的Android。

但在手机操作系统领域，不是产品体验好就一定能走向成功。

上方网副总裁张秋水表示：“除了拼产品速度、拼模式、拼生存，更多的是拼生态，谁的平台生态好谁将最终获胜。”

“WP平台在国内的市场占有率尚不足1%，像我们这样的初创团队，对WP还是以观望为主。”王本睿告诉腾讯科技，“虽然体验很好，但Android和iOS的先发优势让WP系统上的应用数量远落后于前两大平台，而目前国内支持WP的手机厂商只有诺基亚、HTC和中兴三家。”

这些恰是WP生态的软肋，也是当下WP难以俘获众多中国开发者芳心的主因。

此外，成本的增加，成为开发者切入WP平台的另一层顾虑。因为，多支持一个平台，需要新增一个平台的研发、运营、推广的人员，成本随之增加。

一位做手机游戏App的开发者算了一笔账：自己原来只做iOS和Android两个平台，若要再新切入WP平台，研发（包含财务、工程师、产品、设计人员等）、运营、推广等整体成本将增加30-50%。

“即使WP被证明可行，对于小型的开发者而言，船小好调头，在Android和iOS平台上再增加WP，三周左右即可搞定。”王本睿如此强调。

危中取机大型开发者加速布局

对于像神聊等一些小型开发者而言，资金、人力、潜在风险成为他们布局WP平台的束缚。这也是绝大多数中国开发者对待WP的现状。